松下将欧美电视销售权交予创维 韩国家电企业面临挑战

纽斯频通讯社首尔2月26日电 日本松下决定将欧洲和北美市场的电视销售业务移交给中国创维，这一决定令韩国企业倍感紧张。该决定不仅是销售代理层面的合作，更被解读为中国企业同时获得日本品牌信誉与当地流通网络的重要契机。对此，韩国业界分析认为，这可能削弱三星电子和LG电子长期占据主导地位的高端电视市场竞争力。

图为LG电子在2026年国际消费电子展（CES）前发布的仅厚9毫米的壁挂式OLED evo W6电视。【图片=LG电子提供】

据业界25日消息，松下签署一项全面合作伙伴协议，核心内容是从今年4月起，将欧洲和北美地区的电视销售业务移交给中国家电企业创维。松下通过转让在当地销售低迷的业务，以降低人力和物流等固定成本，同时将资源集中于利润率较高的日本本土市场及高附加值产品生产。

这一趋势正在日本家电业蔓延。此前，索尼也已达成协议，剥离其电视业务，并于明年4月成立由中国TCL持股51%的合资公司。以松下为例，截至2024年，其在日本和欧洲的销售额占比高达80-90%，欧洲市场对其品牌具有重大象征意义。对美国市场，此次业务移交被视为重新进入市场后的结构性调整。

韩国家电业预测，此次中日联盟将对三星电子和LG电子的主力市场——高端有机发光二极管电视领域产生较大冲击。因为中国品牌可借助松下品牌信誉度抵消其自身长期存在的低价形象。若创维利用松下电视销售权，在北美和欧洲卖场的核心区域陈列产品，势必会显著改变当地消费者重视品牌认知度的购买模式。

一位家电业界人士分析称："销售权的移交不仅仅是业务代理，这意味着松下几十年来积累的当地流通网络和营销经验将整体转移给中国企业。如果中国企业以松下的营销网络为跳板搭售本国品牌产品，或在与大型流通企业的谈判中占据更有利地位，韩国企业的卖场陈列空间可能会被压缩。"

业界最担心的是全球流通主导权的变化。如果中国企业继承松下在百思买等全球大型流通企业中的既有地位，韩国产品的曝光频率将会降低，很可能导致卖场占有率下降。表面上是日本品牌，但供应链由中国掌控的产品在北美和欧洲市场与韩国家电竞争，意味着单凭品质优势已难以应对这种不对称竞争环境。在这种情况下，三星和LG可能不得不大幅增加向零售商支付的促销费用以维持既有曝光度。

另一位家电业界人士表示："中国企业借助日本品牌提升高端市场份额，对韩国企业而言面临是最具威胁性的局面。获得日本品牌认知度的中国企业若再拥有流通主导权，由此产生的营销压力和市场份额攻势，未来可能会威胁到全球电视市场的主导权。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社