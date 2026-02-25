금융위, 2026~2035년 총 790조원 투입해 온실가스 감축 지원

제4차 생산적금융 대전환 회의, 기후금융 활성화 방안 발표

ESG 공시기준 최종안 확정 및 ESG 공시제도 로드맵 초안 제시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 2026년~2035년 간 총 790조원 규모의 대규모 기후 금융을 투입해 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 동력을 확보하겠다고 밝혔다.

금융위원회는 25일 오전 대한상공회의소 20층 챔버 라운지에서 생산적금융 대전환에 대한 네 번째 회의를 개최했다. 이날 회의에는 관계부처와 유관기관, 경제 단체 및 이해관계자, 전문가들이 모여 우리 경제와 기업의 녹색 전환을 위한 다양한 과제들을 논의했다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

금융위원회는 이날 2035 NDC 상향에 따른 국가적 녹색전환 전략을 뒷받침하고, 우리 금융산업의 기후 위기 대응 경쟁력 강화를 위해 '대한민국의 녹색 대전환을 견인하는 기후금융 활성화 방안'을 발표했다.

우선 금융위원회는 정책 금융기관을 통해 2026~2035년 동안 총 790조원 규모의 대규모 기후금융을 투입해 2035 NDC 달성 지원을 위한 동력을 확보할 계획이라고 밝혔다. 정부는 지난해 11월, 2035년까지 국가 온실가스 감축목표를 2018년 대비 53~61% 감축하는 새로운 NDC를 확정해 발표했다. 이는 기존 2030 NDC에 비해 훨씬 가파른 감축 경로로, 산업 전반에 걸친 강도 높은 녹색 전환과 기술혁신이 필요하다.

금융위원회는 이 같은 NDC 달성 지원을 위해 기존의 기후금융 공급계획을 확대할 예정이다. 지난 2024년 3월 발표한 '기후위기 대응을 위한 금융지원 확대방안'을 통해 추진 중이던 계획보다 기간과 규모를 확대한 총 790조원의 기후금융을 공급하면서, 이 중 50% 이상을 지방에 투입하고, 70% 이상을 중소·중견기업에 집중 투입하기로 했다.

이와 함께 금융위원회는 고탄소 업종의 저탄소 지원을 지원하는 한국형 전환금융을 도입할 예정이다. 전환금융이란 고탄소 산업·기업이 저탄소·친환경 구조로 전환할 수 있도록 지원하는 자금을 의미한다.

금융위는 그동안 금융감독원과 함께 '전환금융 TF'를 운영하면서 그린워싱 우려 해소 및 산업계 자금수요 반영을 위해 관계부처(기후에너지환경부·산업통상부)와 함께 '전환금융 가이드라인'을 마련했다. 금융위는 재생에너지 등에 대한 녹색금융 지원 노력도 지속 확대하면서, 전환금융을 기후금융의 새로운 축으로 도입해 탄소중립 이행을 위한 입체적인 지원 체계를 완성해 갈 예정이다.

마지막으로, 금융위원회는 기후금융 활성화를 위한 금융권의 노력을 체계적으로 뒷받침하기 위해 신용정보원을 중심으로 기후금융 정보 인프라를 고도화할 방침이다. 이는 개별 금융회사가 직면한 기후금융 관련 데이터 확보의 어려움을 해소하고 전문성을 보완하해 기후금융이 금융권 전반에 안정적으로 안착하도록 지원하기 위한 목적이다.

금융위원회는 먼저, 광범위하게 산재된 기후금융 관련 정보를 통합해 실시간으로 제공하고, 금융권 현장의 K-Taxonomy 적용 지원을 위한 판단 가이드를 제공하는 '기후금융 웹포털'을 구축한다고 밝혔다.

이와 함께, 금융회사 포트폴리오의 탄소성과를 관리하는 '금융배출량 플랫폼'도 구축한다. 금융배출량이란, 대출·투자 등 금융활동을 통해 금융회사가 간접적으로 배출하는 탄소배출량(Scope3)을 의미한다.

금융회사는 자원배분을 통해 산업계의 탄소감축을 유도하는 핵심 역할을 수행하지만, 개별 금융회사가 금융배출량 산정에 필요한 방대한 기업 데이터를 수집하고 산정 시스템을 구축하는 것은 상당한 비용·시간이 소요되며 기관별로 조금씩 다른 산정 방식으로 인해 금융배출량의 객관적 비교와 활용에 제약이 있었다.

'금융배출량 플랫폼'은 이러한 한계를 해소하기 위해 금융배출량 산출에 필요한 기업별 탄소배출량 데이터(중소·비상장 기업의 경우 추정치 제공)와 글로벌 표준(PCAF) 기반의 통일된 산출식을 제공한다.

이를 통해 금융회사는 중복적인 데이터 수집·시스템 구축 비용을 절감하고, 탄소배출량 관리 및 기후리스크 대응과 관련한 자율적인 공시 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다. 두 가지 인프라는 금융회사가 자율적 판단에 따라 활용할 수 있는 신뢰도 높은 레퍼런스로 운영될 방침이다. 금융위는 향후 금융권과의 긴밀한 소통을 바탕으로 시범운영을 통해 현장의 피드백을 적극 수용·보완할 계획이며, 금융권 현장에 자연스럽게 안착되도록 지원할 예정이다.

금융위원회는 오늘 논의된 내용을 바탕으로 현장에서 ESG 공시가 안착되고 기후금융 공급이 활성화될 수 있도록 관계기관이 참여하는 실무 워킹그룹을 구성·운영해 필요한 사항을 지속 소통·보완하여 기업을 지원해 나갈 계획이다.

이억원 금융위원장은 "기후위기는 우리 경제의 지속가능한 성장과 우리 국민의 삶에 직결되는 문제"라고 언급하면서 "우리 기업과 경제의 녹색전환(K-GX)이 성공적으로 이루어질 수 있도록 시장 인프라로서 기업의 공시체계를 마련하고, 금융이 K-GX의 중추적 조력자로서 우리 경제와 산업의 탄소중립과 녹색 신산업의 성장을 견인하도록 노력하겠다"고 말다.

dedanhi@newspim.com