전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

응급실 뺑뺑이 사라진다…광역상황실, 중증응급환자 이송 병원 선정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이송 지연 시 우선수용병원 선정
광주광역시·전남·전북 우선 시행
'중등증 응급환자'는 119가 이송
소아·분만 이송, 시·도 자원 동원
복지부, 하반기 전국 시행안 마련

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 보건복지부 광역응급의료상황실(광역상황실)이 중증응급환자 이송 응급의료기관(병원)을 선정한다. 이는 구급차를 탄 채 여러 병원을 전전하는 이른바 '응급실 뺑뺑이'를 막기 위함이다. 이송이 지연될 경우는 광역상황실이 우선수용병원을 선정해 환자를 수용하도록 한다.

복지부와 소방청은 25일 응급환자의 골든타임 내 신속한 병원 이송과 효율적인 응급의료체계 운영을 위해 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업'을 실시한다고 밝혔다.

119구급대는 중증응급환자를 이송할 경우 환자 정보를 광역상황실과 119구급상황관리센터(구상센터)에 동시에 전송해 실시간으로 정보를 공유한다. 중증응급환자는 pre-KTAS(병원 전 단계 응급환자 분류도구) 1~2등급에 해당하는 환자다.

광역상황실은 환자 정보를 기초로 적정 병원에 수용 가능 여부를 확인 후 이송 병원을 선정해 현장에 안내한다. 만약 환자의 긴급성에 비춰 신속한 병원 선정이 필요한 경우 등에는 구상센터와 광역상황실이 함께 협력해 병원을 선정한다.

119 응급차. [서울=뉴스핌 DB]

적정 시간을 넘어 이송이 지연될 경우에는 광역상황실이 병원 의료자원 현황 등을 참고해 안정화 처치가 가능한 우선수용병원을 선정해 환자를 수용한다. 다만, 심정지 등 즉각적인 응급처치가 필요한 환자는 지침에 따라 정해진 병원으로 곧바로 이송한다. 119구급대가 이송한 중증응급환자 중 최종치료를 위해 다른 병원으로 이동이 필요한 경우는 119구급대에서 환자 이동을 지원한다.

pre-KTAS 3~5등급에 해당하는 중등증 이하 응급환자는 119구급대가 이송지침과 병원의 의료자원 현황을 확인해 곧바로 이송한다. 이 과정에서 환자 정보는 환자 이송 전에 해당 병원에 사전 공유해야 한다. 절단된 손·발 수술(수지접합), 소아, 분만 등 저빈도·고난도 질환의 경우는 인근 시·도 의료자원까지 고려해 상황·증상별로 이송할 병원 목록을 정비한다.

119구급대, 병원, 광역상황실, 119구급상황관리센터 등 관계 기관 사이의 정보 공유도 강화한다. 119구급대는 현장에서 파악해야 할 환자 정보 항목을 정비하고 119구급스마트시스템을 통해 해당 정보를 병원과 광역상황실 등에 신속히 전달한다. 119구급스마트시스템은 구급대가 병원에 환자 수용 요청하고, 병원이 수용 여부를 회신하기 위해 활용하는 시스템이다.

복지부는 병원의 중환자실, 수술실, 자기공명영상(MRI, 전산화단층촬영(CT) 장치 등 의료자원 현황 정보도 정비해 환자 수용 능력을 한눈에 확인하도록 하겠다고 밝혔다. 주기적으로 최신 상태로 설정해 119구급대, 광역상황실 등의 현장 판단을 보다 신속하게 지원할 계획이라고 설명했다.

[자료=보건복지부]

시범사업은 오는 3월부터 5월까지 광주광역시, 전북특별자치도, 전라남도 등 3개 광역 지방자치단체 지역에서 실시된다. 복지부는 시범사업 진행 상황을 점검하기 위해 복지부, 소방청 등이 참여하는 운영위원회(위원회)를 설치·운영한다. 위원회는 시범사업 성과를 분석해 올해 하반기 중 전국으로 확대할 표준 방안을 마련한다.

아울러 복지부는 응급실 미수용 문제를 근본적으로 해결하기 위해 응급환자 중증도에 맞는 적정 치료가 병원별로 제공될 수 있도록 권역·지역응급의료센터의 지정기준을 보완하고 권역응급의료센터도 추가 확충한다. 지역 병원에서 근무할 필수·응급의료 인력이 안정적으로 확보될 수 있도록 지역의사제, 공공의대 설립 등의 제도 개선을 추진한다.

정은경 복지부 장관은 "지역사회의 특성에 맞는 해결 방안을 만들기 위해 무엇보다 지역사회가 논의의 핵심 주체가 돼야 한다"며 "응급실 미수용 문제 해결을 위해 지역사회, 복지부, 소방청 모두 공동의 책임 의식을 가지고 이번 시범사업을 운영해 나가겠다"고 했다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "중증 응급환자는 무엇보다 골든타임 확보가 필수"라며 "이번 시범 사업은 응급환자를 적정 병원에 빨리 이송할 수 있는 최선의 방법을 찾는 과정이며 소방은 오로지 국민이 길 위에서 불안에 떨지 않도록 생명 보호에 모든 역량을 집중할 것"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동