2026.02.25 (수)
KYD 디데이
산업 전기·전자

LG전자, 車 통신장치 하나로 합쳤다…MWC서 첫 공개

TCU·안테나 통합 모듈…5G·V2X·위성통신 동시 지원
SDV 넘어 AIDV 겨냥…세계 1위 텔레매틱스 기술력 부각

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자 전장(VS)사업본부가 통합형 차량 통신 솔루션을 앞세워 세계 최대 이동통신·모바일 산업 전시회 '모바일 월드 콩글레스(MWC)'에 첫 참가한다. 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 넘어 인공지능 중심 차량(AIDV)으로 전환되는 흐름 속에 차량용 통신 경쟁력 선점에 나선다.

25일 LG전자에 따르면 다음달 2일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 'MWC 2026'에서 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다. 차량 통신용 텔레매틱스 콘트롤 유닛(TCU)과 안테나를 단일 모듈로 통합한 제품이다. VS사업본부의 MWC 참가는 이번이 처음이다.

자동차 산업은 SDV를 넘어 AIDV로 전환 중이다. 자율주행과 인포테인먼트 고도화로 차량 통신 기술 중요성이 커졌다. 완성차와 통신사와의 전략 협업 확대도 이번 참가 배경이다.

LG전자가 다음달 2일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 'MWC 2026'에서 차량 통신용 TCU(Telematics Control Unit)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다. 이 솔루션은 5G, GPS, V2X(차량 간 통신), 위성통신 등 다양한 외부 신호를 수집하는 안테나와 수집된 신호를 데이터로 변환해 내부 소프트웨어에 전달하는 TCU를 단일 모듈로 통합해 시스템 효율을 극대화한다. [사진=LG전자]

LG전자는 완성차 등 기업간거래(B2B) 고객 대상 프라이빗 부스를 운영한다. 시장조사업체 '테크 인사이트(Tech Insights)' 추정 기준 세계 1위 텔레매틱스 사업자로서 기술력을 내세운다. 잠재 고객 확보와 사업 기회 확대에 속도를 낼 계획이다.

신제품은 5G, GPS, 차량간통신(V2X), 위성통신 신호를 수집하는 안테나와 이를 데이터로 변환하는 TCU를 하나로 묶었다. 시스템 효율을 높인 구조다. 핵심 부품을 직접 설계해 하드웨어 크기를 줄였다. 신호 처리 알고리즘도 고도화했다.

분리 설치하던 부품을 통합해 연결 구간 신호 손실을 최소화했다. 차량 외부 데이터와 내부 IT 기기 데이터를 빠르고 안정적으로 처리한다. 국제표준과 규제를 충족하는 보안성도 갖췄다.

배선 구조와 공간 설계가 단순해져 조립 공정 효율도 높아진다. 차량 외부로 돌출된 샤크핀 안테나를 제거할 수 있어 외형 디자인 개선도 가능하다.

LG전자는 차량 통신부품 분야에서 글로벌 리더십을 강화해왔다. 생고뱅 세큐리트와 협업해 투명 필름 타입 부착용·삽입용 안테나를 선보였다. 차량 디자인을 해치지 않으면서 다양한 모델에 적용 가능하다.

전장 소프트웨어 역량도 확대 중이다. 'LG 알파웨어(LG αWare)'를 중심으로 경쟁력을 높이고 있다. 차량용 엔터테인먼트 '플레이웨어', AR·MR·AI 기반 '메타웨어', ADAS 솔루션 '비전웨어'로 구성된다. 차량용 웹OS 콘텐츠 플랫폼(ACP)도 상용 전기차에 처음 적용했다.

은석현 LG전자 VS사업본부 사장은 "모빌리티 경쟁력의 핵심이 된 차량용 통신 분야에서 세계 1위 텔레매틱스 기술력을 기반으로 혁신 솔루션을 지속 선보여 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

