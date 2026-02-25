문체부, '2026년 대한민국 정책기자단' 출범…19기 40명 활동 시작

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 25일 오후 1시 국립현대미술관 서울관에서 '2026년 대한민국 정책기자단 발대식'을 개최하고 19기 활동의 시작을 알렸다.

지난해 대한민국 정책기자단 발대식. [사진=문화체육관광부]

2008년 출범한 대한민국 정책기자단은 국민의 시선으로 정부 정책을 직접 체험하고 생활 속 정책을 기사로 전달하는 국민기자단으로, 올해 19번째를 맞이했다. 기사 작성과 콘텐츠 제작 능력이 우수한 일반인을 대상으로 공개 모집을 통해 선발하며, 올해는 831명이 지원해 20대 1이 넘는 경쟁률 속에 최종 40명이 선발됐다.

선발된 기자단은 오는 12월까지 약 10개월간 전국 다양한 정책 현장을 직접 체험하고 취재 기사를 작성할 예정이다. 이들의 기사는 대한민국 정책브리핑과 공식 블로그를 통해 발행된다.

이날 발대식에서는 전년도 우수 기자 시상, 신임 기자단 위촉장 수여, 정책홍보 기획 및 기사 작성 교육 등이 진행됐다.

신임 기자단으로 선발된 유시아 씨는 "국민의 시선으로 정책 현장의 목소리를 담아 정책과 국민을 잇는 따뜻한 소통의 통로가 되고 싶다"고 밝혔다.

공형식 문체부 국민소통실장은 "정책기자단이 정책을 알리는 것을 넘어 국민과 정책을 잇는 다리 역할을 해주길 기대한다"며 "활동에 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

