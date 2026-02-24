韩国加码15亿元提升造船技术 推动产业结构改革

纽斯频通讯社世宗2月24日电 韩国政府积极出手，提升造船业技术优势。产业通商部24日表示，为确保韩国造船业领先技术，将投资3200亿韩元（约合人民币15.2亿元），较去年增长约23%。

【插图=AI生成】

去年，韩国造船业出口额达到318亿美元，创8年来最高水平，为国家整体出口突破7000亿美元大关做出重大贡献。同时，全球订单份额为20.2%，较去年增加6.2个百分点，并在大型液化天然气（LNG）运输船等高附加值船舶领域重新夺回全球第一的市场份额。

然而，面对竞争国家的激烈追赶及迅速变化的全球产业格局，提升造船生态系统竞争力至关重要。

为此，产业部决定今年以三大方向为核心，推进共计427亿韩元的34个新技术研发课题。

政府首先将加大对环保船舶技术开发的投入，重点包括氨气涡轮、氢发动机等零碳燃料推进技术，满足环保法规要求的发动机排放二氧化碳捕集与储存系统，以及中大型船舶电力推进系统设备等未来环保船舶核心技术。

同时，为在造船业全面推广专属人工智能（AI）技术，将其应用于生产工序及自主航行船舶等制造与运营全流程。鉴于造船业仍高度依赖人力，利用AI实现生产力创新尤为重要。

为建设"AI造船厂"，将推动数十吨级中大型船体模块自动组装技术，以及利用移动式无人机器人运输零部件与模块的物流管理技术，在实现高难度工序自动化的同时提升作业安全性。此外，在AI自主航行船舶领域，将针对约30艘国内运营船舶启动大规模实证项目，以获取模型升级所需的多样化航行数据。

此外，还将支持设备国产化及中小船厂发展，包括破冰船设计技术与关键设备国产化、电动推进系统海上风电支援船开发、融合自主航行与环保技术的拖船开发，以及中小船厂协作机器人现场运用系统开发等，以开拓新市场并强化竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社