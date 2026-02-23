경남도, '간부 모시는 날' 근절 계획 수립 시행

실태점검·교육·캠페인 3대 전략

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 하위직 공무원의 사비 부담 '간부 모시는 날' 관행을 뿌리 뽑기 위해 조직문화 혁신 추진계획을 세우고 시행에 착수했다고 23일 밝혔다.

이 관행은 순번제로 간부 점심을 챙기는 구습으로 유연한 조직문화를 저해하고 직원에게 심리적·경제적 부담을 준다.

사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

도는 '관행 근절을 통한 건강한 조직문화 정착'을 목표로 실태점검·교육, 인식 개선 캠페인, 부서 간 협업 체계 구축의 3대 전략을 전개한다.

먼저 전 직원 대상 온라인 실태점검 설문으로 현황을 파악하고 부서별 자체 교육으로 공감대를 확산한다.

간부 공무원은 근절 서약에 참여해 변화 주도에 나선다. 도는 청내 방송 송출과 홍보 포스터 제작·게시로 내부 캠페인을 펼친다.

실효성 위해 감사위원회·노조와 '집중 신고기간'을 운영하고 인사부서 등과 '갑질 근절·감정존중 문화 확산', '부패행위 근절' 공동 캠페인을 추진한다.

24일 행정안전부·도내 시군과 불합리 관행 근절 사례 공유 간담회를 연다.

류금주 경남도 행정과장은 "시대에 맞지 않는 관행은 공직 혁신 걸림돌"이라며 "이번 대책으로 공무원이 본연 업무에 집중하는 수평적·활기찬 조직문화를 만든다"고 말했다.

