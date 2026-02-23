광명시의회 제298회 임시회 개회…11일간 시정 운영 방향 점검

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 이달 23일부터 3월 6일까지 11일간의 일정으로 제298회 임시회를 개회했다.

이번 임시회는 2026년 새해 들어 처음 열리는 회기로, 시정 전반의 운영 방향을 점검하고 각 부서의 핵심 사업을 종합적으로 검토하는 자리이다.

시의회는 오는 24일 각 상임위원회별로 시민 생활과 밀접한 조례안 및 일반안을 심사한다.

제출된 조례안에 대해서는 입법 취지와 타당성, 재정 영향 등을 면밀히 검토하고, 시민 생활과 직결되는 사안에 대해서는 실효성과 현장 적용 가능성을 중점적으로 살필 방침이다.

이어 25일부터 3월 5일까지는 2026년도 주요업무계획 보고를 청취한다.

의원들은 부서별 주요 정책 목표와 중점 추진사업, 예산 집행 방향 등을 점검할 예정이다.

이어서 3월 6일에는 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회에서 심사한 안건을 최종 의결한 뒤 폐회할 예정이다.

시의회 관계자는 "새해 첫 회기인 만큼 2026년 시정이 안정적으로 출발할 수 있도록 주요 정책과 사업을 꼼꼼히 점검하겠다"며 "시민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전을 위한 실질적인 대안 제시에 집중하겠다"고 밝혔다.

