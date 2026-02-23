국정자원 화재 드라이브 자료 소실 막았다…교육부 노현정 사무관 '특별성과' 최우수

임시저장파일 활용 복구 해법 마련…전 부처로 확산

교육부, 실무자 특별성과 포상 첫 시상…노 사무관에 포상금 500만원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 2월 23일 오전 11시 정부세종청사에서 2026년 제1회 특별성과 우수사례 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 시상식은 탁월한 성과를 낸 공무원에게 파격적인 보상을 제공하라는 대통령 지시에 따라 올해 신설된 '공무원 특별성과 포상 제도'의 첫 행사다. 공직사회의 경쟁력을 높이고 창의적 업무 수행을 독려하기 위해 마련됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 지난 1월 실질적 업무를 수행하는 무보직 4급 이하 실무자를 대상으로 포상 계획을 수립했으며 연말까지 총 3회 우수사례를 발굴해 포상금을 지급할 계획이다.

이번 1회 시상에서는 27건의 우수사례를 추천받아 전문가와 자체 심사위원회 심사를 거쳐 최종 4건을 선정했다. 새 정부 출범 이후 교육 현장 문제 해결 기여도와 국민 체감도가 높은 성과를 낸 사례들이라는 설명이다. 전문가 심사위원장은 "단순히 주어진 업무를 수행하는 것을 넘어 사회적 현안에 대해 국민이 체감할 수 있는 정책을 실행하고자 고민한 흔적이 역력했다"고 총평했다.

최우수는 노현정 사무관이 수상해 포상금 500만원을 받았다. 노 사무관은 지난해 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 전 부처 공용 저장소(G-드라이브) 자료가 소실될 위기에 처했을 당시 전산직이 아님에도 해결 방안을 찾아 개별 컴퓨터에 남아 있는 임시 저장파일(Cache)을 활용해 자료를 복구하는 방법을 처음으로 만들어냈다. 이 방식은 전 부처에 공유돼 행정안전부, 인사혁신처 등 피해가 컸던 부처의 자료 복구에도 기여했다.

우수는 3명을 선정해 각각 300만원의 포상금을 수여했다. 장명헌 사무관은 인공지능(AI)과 코딩을 활용해 국회 요구자료 관리 체계를 자동화함으로써 2억 5700만원의 예산 절감과 연간 920시간 업무 시간 단축 효과가 있을 것으로 추산된다는 평가를 받았다. 김태환 사무관은 건강보험공단 위탁 형태의 학생 건강검진 제도개선 시범사업을 2차례 안정적으로 추진하고 전국 확대 기반을 마련한 점이 인정됐다. 이승환 사무관은 문서에 머물던 업무 정보를 체계적으로 정리하고 흩어진 교육자료(데이터)를 연결해 불필요한 행정력 낭비를 줄이는 등 데이터 기반 행정 혁신에 기여했다는 평가다.

교육부는 이번 제도가 공무원들이 실패를 두려워하지 않고 창의적·도전적으로 일하는 환경을 만드는 마중물이 될 것으로 기대하며 국민 삶에 직접적인 변화를 주는 현장 밀착형 정책 추진에 더욱 집중하겠다고 밝혔다.

아울러 3월부터는 국민이 체감하는 정책을 발굴하기 위해 국민추천제도를 병행한다. 교육부 누리집 소통 창구를 통해 국민이 우수 정책과 공무원을 직접 추천할 수 있도록 한다는 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "묵묵히 최선을 다한 실무자들의 노력이 인정받고 포상금이라는 실질적 혜택이 주어진 점에서 의미가 크다"며 "작은 변화가 모여 교육 현장의 커다란 혁신이 일어나도록 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com