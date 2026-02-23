교육부, '대학 AI 기본교육과정' 첫 도입…20개교 뽑아 교당 3억 지원

전공 불문 AI 기초 교양 신입생 필수 운영…비공학 특화 소전공도 신설

K-MOOC 탑재·학점교류로 모델 확산…4월 최종 선정, 24일 공고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 오는 24일 2026년 대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업 운영계획을 발표하고 공고를 통해 참여 대학을 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 인공지능(AI)의 일상화로 모든 대학생을 대상으로 한 보편적 AI 교육 필요성이 커졌다는 판단에 따라 2026년 신규로 추진된다. 전공과 관계없이 누구나 AI 기본역량을 갖추고 각 전공 영역에서 AI를 활용할 수 있도록 교육과정 개발과 운영을 지원하는 것이 핵심이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

사업 첫해인 올해에는 20개 대학을 선정해 AI 기본교육과정 개발·운영과 교수자 AI 역량 강화 프로그램 등을 추진하도록 대학당 3억 원을 지원한다.

운영계획에 따르면 선정 대학은 AI 기초 교양 교과를 개발해 신입생 대상 필수 이수 과목으로 운영한다. 아울러 비공학계열 가운데 특화 학문 분야를 지정해 소단위 전공 과정을 개설·운영함으로써, 학생이 전공과 무관하게 미래사회에 필요한 AI 역량을 균형 있게 갖추도록 한다는 구상이다.

교육의 내실화를 위한 교수법 혁신도 지원한다. 선정 대학은 교수학습개발센터(CTL)나 교육혁신원 등 대학 내 전담기구를 중심으로 AI 기본교육과정 통합 지원체계를 구축하고, 전공·비전공 교수 간 연계, 학습공동체, 공동 연수, 토론회 등 교수자 역량 강화를 위한 프로그램을 운영하게 된다.

또 사업 성과를 타 대학으로 확산하기 위해 대학 간 모듈 교육과정 공유, 학점 교류, 온라인 콘텐츠 K-MOOC 탑재 등도 추진한다. 참여 대학 간 공유 협의체를 구성해 성과를 교류하는 방식으로 AI 보편교육 모델을 확산하고 공동성장에 기여하겠다는 취지다.

선정 평가는 ▲대학의 비전 및 지원 필요성 ▲사업 추진 내용 ▲예산 배분 및 집행 계획 ▲성과관리 계획 등 4개 영역으로 진행된다. 서면평가와 대면평가를 거쳐 4월 중 최종 선정할 예정이며 공고 세부 내용은 한국대학교육협의회 누리집에서 확인할 수 있다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "AI가 일상의 필수 도구로 자리 잡은 지금, 모든 대학생이 양질의 AI 교육을 누릴 수 있는 환경을 조성해야 한다"며 "이번 사업을 통해 대학생들이 전공과 무관하게 AI 기본교육을 받고 미래 변화에 주도적으로 대응하는 인재로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

