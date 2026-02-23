김 총리, 함양 산불 현장 찾았다…헬기 투입 상황 점검

총리실 "새벽부터 아침까지 현장 지켜"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 23일 경남 함양 산불에 대한 총력 대응을 강조했다.

총리실에 따르면 김 총리는 이날 새벽부터 아침까지 야간 산불 진화가 진행 중인 경남 함양군 마천면 산림청 현장통합지휘본부를 찾아 관계자를 격려하고 산불 진압 상황을 직접 점검했다.

김 총리는 산세가 험해 헬기 중심의 진화가 불가피한 현장 여건을 보고받고, 일출과 동시에 헬기 투입이 차질 없이 이루어지도록 사전 준비태세를 확인한 것으로 전해졌다.

김민석 국무총리가 23일 경남 함양 마천면 산림청 현장통합지휘본부를 찾아 산불 진압 상황을 점검하고 있다. [사진=총리실] 2026.02.23 sheep@newspim.com

김 총리는 이날 관계기관과 산불 대응 상황 점검회의을 주재, 산림청장 부재 상황에서 산림청이 동시다발적인 산불 진화에 안정적으로 대처할 수 있도록 총리가 관계기관 간 협조체계를 직접 재점검하는 등 적극 지원하겠다고 밝혔다.

김 총리는 진화대원을 찾아 격려하고 안전을 최우선으로 한 현장 대응을 당부했다. 피해 주민들이 대피 중인 어울림체육관에서는 이재민들을 위로하고, 적십자사의 샤워차 배치를 요청하는 등 주민 불편이 없도록 지시했다는 설명이다.

앞서 김 총리는 지난 22일 "지방정부는 대피명령이 내려진 지역의 경우 주민들이 신속히 안전한 장소로 이동할 수 있도록 전 행정력을 동원해 지원할 것"과 "산림청은 지방정부, 소방청, 국방부 등과 협조하여 활용가능한 모든 장비와 인력을 동원하여 진화에 총력 대응할 것"을 긴급지시한 바 있다.

