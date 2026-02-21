'평택 달맞이 축제' 28일 포승읍서 개최

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 정월대보름을 맞아 전통 세시풍속을 담은 '2026 평택 달맞이 축제'를 오는 28일 포승읍 신영2리 마을회관 인근에서 개최한다고 21일 밝혔다.
평택문화원이 주최·주관하는 이번 행사는 시민들이 함께 모여 한 해 건강과 풍년, 지역의 안녕을 기원하기 위해 마련됐다.
축제는 남녀노소 누구나 참여할 수 있도록 다양한 체험과 공연 프로그램으로 운영되며, 주요 행사는 연 만들기, 가훈 쓰기, 발광다이오드(LED) 쥐불놀이 등 참여형 프로그램으로 진행된다.
특히 현장에서는 부럼과 떡국 등 정월대보름 먹거리가 제공되며, 풍물길놀이, 꼭두각시춤, 지경다지기, 지신밟기 창작극, 쥐불놀이 등 다양한 볼거리도 제공될 예정이다.
이어 오후 6시 40분부터는 거대한 달집 앞에 제례상을 차려 새해 모두의 안녕을 기원하는 제례식을 진행한 뒤, 액운을 물리치고 복을 맞이한다는 뜻의 '제애초복(除厄招福)'을 담아 달집태우기가 실시된다.
시는 기상 변화 등 변수를 고려해 현장 안전관리 계획을 수립하고, 관계기관과의 협력을 통해 질서 유지 및 안전요원 배치 등 안전 운영에 최선을 다할 방침이다.
시 관계자는 "평택 달맞이 축제는 정월대보름의 의미를 함께 나누며 시민의 안녕을 기원하는 자리"라며 "누구나 안심하고 참여할 수 있는 전통문화 행사가 되도록 안전하고 내실 있게 지원하겠다"고 말했다.
