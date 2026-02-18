김동연 "부동산 개혁은 국가적 과제...야당 비난은 기득권 지키기일 뿐"

부동산 담합 적발 및 검찰 송치 계획..."허위매물·불법 중개 끝까지 추적"
이재명 정부 발맞춘 '주택 80만 호 공급' 2030년 완수..."주거 정의 실현 선봉"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 부동산 정책을 비판하는 야권을 향해 "개혁의 발목을 잡는 세력"이라며 직격탄을 날렸다. 특히 김 지사는 경기도가 정부의 부동산 안정을 실무적으로 견인하는 핵심 기지임을 강조하며 '주거 정의 실현'을 위한 고강도 대책을 예고했다.
김 지사는 18일 자신의 페이스북을 통해 "부동산 개혁은 특정 정권의 정책이 아니라 대한민국의 미래를 위한 국가적 과제"라고 규정했다. 그는 일본의 부동산 버블 붕괴 사례를 언급하며 "지금 행동하지 않으면 우리도 같은 길을 걸을 수 있다"고 경고했다.
그러면서 제1야당인 국민의힘을 향해 "대통령의 정책에 협력하기보다 비난과 심술에 가까운 태도로 일관하고 있다"며 강한 유감을 표했다. 또한 다주택을 보유한 야당 대표가 부동산 개혁에 제동을 거는 모습을 두고 "국민 눈에는 기득권을 지키기 위한 것으로 비춰질 뿐"이라고 꼬집었다.
김 지사는 경기도가 추진해 온 실무적 성과를 바탕으로 중앙정부를 적극 뒷받침하겠다는 의지를 피력했다. 경기도는 이미 대대적인 수사를 통해 부동산 가격 담합 세력을 적발했으며, 핵심 용의자들을 조만간 검찰에 송치할 계획이다.
그는 "그 어떤 시장 교란 행위도 경기도에선 결코 용납되지 않을 것"이라며 "담합·허위매물·불법 중개 등 불공정 행위를 끝까지 추적하여 시장의 공정성을 바로 세우겠다"고 공언했다. 이는 '부동산 시장 교란특별대책반' 가동 등 그간 경기도가 선제적으로 대응해 온 정책 기조의 연장선으로 풀이된다.
경기도는 이재명 정부와 발맞춰 추진 중인 대규모 주택 공급 계획에 대해서도 확고한 추진 의사를 밝혔다. 김 지사는 "중앙정부와 협력해 마련한 주택 80만 호 공급 계획을 2030년까지 반드시 완수하겠다"고 약속했다.
김 지사는 "정직하고 성실하게 살아가는 국민이 행복한 나라를 만들겠다"며 "부동산 시장 안정과 주거 정의 실현의 선봉에 경기도가 서겠다"고 강조했다.
