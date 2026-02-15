[핌in아산] 다연발 3점포 폭발, 삼성생명 우리은행 꺾고 3위 도약

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=4위 용인 삼성생명이 적지에서 3위 아산 우리은행을 꺾었다.
삼성생명은 15일 아산 이순신체육관에서 열린 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 우리은행과의 원정경기에서 58–56으로 역전승을 거뒀다. 시즌 12승(12패)째를 거두며 우리은행(12승13패)을 4위로 끌어 내리고 3위로 올라섰다.
이날 3점포 11방(성공률 41%)으로 우리은행을 무너트렸다. 김아름은 3점슛 5개를 모두 넣는 등 15점 7리바운드를 기록했다. 강유림도 3점슛 3개 포함 11점 6리바운드 2스틸로 활약했다. 이해란도 11점 8리바운드를 기록했고, 조수아(9점 6리바운드 5어시스트)와 이주연(8점 5리바운드 4어시스트)도 막판 귀중한 3점포를 한 방씩 터트렸다.
3위 자리를 놓고 맞붙은 만큼 경기 초반부터 치열했다. 경기 시작 3분 여가 흐른 시점 스코어가 2-2에 불과했다. 1쿼터 삼성생명은 이해란, 배혜윤의 무득점 속에 8-14로 뒤졌다. 2쿼터에도 주도권을 잡지 못했다. 우리은행 오니즈카 아야노를 제어하지 못했다. 2쿼터 김아름과 강유림의 3점포가 터졌고, 이해란과 조수아도 득점에 가담해 그나마 전반을 21-26으로 마쳤다.
뒤지던 후반 삼성생명의 3점포가 폭발했다. 3쿼터 3점슛을 7개 중 4개를 넣으며 성공률 57%를 기록했다. 3쿼터를 38-42로 마친 삼성생명은 4쿼터 뒷심을 발휘했다. 경기 종료 4분 여를 남기고 이해란의 연속 5점으로 기어이 49-49로 동점을 만들었다. 아야노에 3점포를 맞아 49-54로 다시 뒤졌지만, 이주연과 조수아의 연속 3점포로 56-54 재역전에 성공했다. 이후 56-56으로 다시 맞선 상황에서 이주연이 재빨리 공격에 성공, 극적인 역전 득점에 성공했다.
한편 우리은행은 홈 연전으로 치른 이날 경기에서 막판 체력, 집중력 저하로 뼈아픈 역전패를 당했다. 오니즈카 아야노는 3점슛 3개 포함 17점을, 김단비는 14점 13리바운드로 더블더블을 기록했지만 팀 패배로 빛을 잃었다.
iaspire@newspim.com