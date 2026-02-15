문동주 이어 원태인까지 부상 이탈... WBC 류지현호, LG 유영찬 대체 발탁

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 토종 에이스 원태인이 팔꿈치 부상으로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 무대에 서지 못하게 됐다.
한국야구위원회(KBO)는 15일 "원태인이 부상으로 WBC 출전이 어렵게 됐다"라며 "대체 선수로 유영찬(LG)을 확정했고, WBC 조직위원회에 선수 교체 승인을 요청했다"라고 공식 발표했다.
원태인의 부상은 스프링캠프 도중 발생했다. 삼성 구단에 따르면 그는 지난달 미국령 괌에서 진행된 1차 캠프 기간 오른쪽 팔꿈치에 통증을 느꼈다. 이후 귀국해 정밀 검진을 받았지만 당시에는 특이 소견이 나오지 않아 일본 오키나와에서 열린 2차 캠프에 합류했다.
그러나 통증이 완전히 가라앉지 않았고, 결국 다시 귀국해 13일 추가 검사를 받은 결과 팔꿈치 굴곡근 1단계 손상 진단이 내려졌다. 구단 관계자는 "심각한 수준은 아니지만 약 3주가량 휴식이 필요하다"라며 "오키나와 캠프에서 회복 훈련을 병행하며 시즌 준비를 이어갈 계획"이라고 설명했다.
대표팀으로서는 악재가 겹친 상황이다. 앞서 월드베이스볼클래식을 앞두고 김하성(애틀랜타), 송성문(샌디에이고), 문동주, 최재훈(이상 한화) 등이 부상 여파로 합류하지 못했다. 여기에 선발 자원인 원태인까지 이탈하면서 마운드 운용 전략 수정이 불가피해졌다.
대체 발탁된 유영찬은 리그 정상급 마무리 투수로 평가받는다. 그는 지난 시즌 39경기에 등판해 2승 2패 21세이브 1홀드, 평균자책점 2.63의 안정적인 성적을 남겼다. 2024 K-베이스볼시리즈와 WBSC 프리미어12에서도 대표팀 유니폼을 입고 국제 경험을 쌓은 바 있다.
