'개그콘서트' 조수연 '오히려 좋아' 깜짝 출연...김기열과 티키타카

[서울=뉴스핌]이웅희 기자='개그콘서트' 조수연이 승무원으로 변신, 설 명절 '오히려 좋아'에 깜짝 출연한다.
15일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서 '데프콘' 조수연이 '오히려 좋아'에 등장하는 모습이 그려진다. 이날 '오히려 좋아'에서는 김기열과 서유기가 부산행 비행기를 납치해 시드니행을 요구하지만, 오히려 비행기 납치를 반기는 승객들의 태도에 당황한다고 해 궁금증을 자아낸다.
조수연은 박성호와 함께 승무원으로 투입된다. 그는 두통을 호소하는 김기열에게 면세 식품을 판매하는데, 음식과 떼려야 뗄 수 없는 조수연의 존재감이 비행기에서도 어떻게 펼쳐질지 기대를 모은다.
'심곡 파출소'에서는 한수찬이 복귀한다. 지난 방송에서 한수찬은 관객이 낙서 제목을 맞히면 '시.팔이' 캐릭터를 삭제하겠다고 내기를 걸었다. 그런데 한 관객이 정답을 정확히 맞히면서 '시.팔이' 삭제가 확정됐다.
날 방송에서 한수찬은 '시.팔이'와 비슷한 행색으로 돌아온다. 과연 그가 준비한 캐릭터는 무엇일지, 한수찬과 관객들의 기싸움은 계속되는 것인지 관심이 집중된다.
'개그콘서트'는 매주 일요일 밤 10시 35분 KBS2에서 방송한다.
