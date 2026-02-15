[프로배구] 우리카드, OK저축은행 꺾고 3연승...페퍼저축은행은 기업은행 제압

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=남자 프로배구 우리카드가 안방에서 OK저축은행을 꺾고 3연승을 거뒀다.
우리카드는 15일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 5라운드에서 OK저축은행에 세트 스코어 3-0(25-19 25-17 25-19) 완승을 거뒀다. 3연승을 거두며 14승 15패(승점 41)를 기록, 5위 KB손해보험(승점 43)과 격차를 승점 2차이로 좁혔다.
김지한이 블로킹 3개 포함 14득점으로 활약했다. 알리와 아라우조는 나란히 13득점을 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다.
우리카드는 1세트 초반 8-8로 맞선 상황에서 블로킹 2개를 포함해 3연속 득점을 올린 알리와 김지한의 득점으로 12-8을 만들었다. 이후에도 알리, 아라우조, 김지한의 삼각편대를 앞세워 25-19로 1세트를 가져갔다.
흔들린 OK저축은행을 상대로 2세트 역시 비교적 쉽게 따냈다. 2세트 시작과 함께 김지한, 박진우의 연속 블로킹에 이어 상대의 실책까지 나와 3-0으로 앞섰다. 삼각편대에 이상현까지 득점에 가세 25-17로 2세트를 끝냈다.
우리카드는 3세트 역시 계속 리드를 잡았다. 이상현, 김지한에 아라우조 득점으로 간격을 유지했고, 김동영의 서브 득점으로 완승을 확정했다.
4연승을 노리던 3위 OK저축은행은 15승 14패(승점 45)를 기록, 4위 한국전력(승점 43)과의 승점 차를 벌리지 못했다.
여자프로배구에서는 페퍼저축은행이 같은날 경기도 화성종합체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 원정경기에서 33점을 기록한 외국인 주포 조이를 앞세워 IBK기업은행에 세트 스코어 3-1(23-25 25-21 25-21 25-20) 역전승을 거뒀다. 6위 페퍼저축은행은 시즌 12승17패(승점 36)를 기록했다. 2연승 중이던 5위 기업은행은 페퍼저축은행에 일격을 당해 시즌 14승15패(승점 44)가 됐다.
