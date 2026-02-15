[프로농구] SK 정관장 잡고 공동 2위 도약...KCC는 KT 잡고 2연승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 SK가 안양 정관장을 잡고 공동 2위로 올라섰다.
SK는 15일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 정관장과의 홈경기에서 80-77로 승리했다. 4연승으로 시즌 26승(15패)째를 거두며 2위 정관장(26승15패)과 어깨를 나란히 했다.
자밀 워니가 20점 11리바운드로 더블더블을 기록했다. 베테랑 오세근은 4쿼터 승부처에서 잇따라 3점포를 터트리는 등 3점슛 4개 포함 16점 5리바운드로 활약했다. 안영준도 복귀해 3점슛 2개를 모두 넣는 등 17점을 더했다.
2위 자리를 놓고 붙은 만큼 경기 초반부터 치열했다. 먼저 주도권을 잡은 쪽은 SK다. 워니의 득점에 에디 다니엘의 3점포까지 터졌다. 안영준의 1쿼터 종료와 함께 터진 3점포로 24-18까지 앞섰다. 하지만 2쿼터 초반 정관장 문유현을 막지 못해 추격을 허용했다. 결국 45-42로 근소하게 앞선 채 전반을 마쳤다.
후반은 팽팽한 접전으로 흘러갔다. 3쿼터 역시 SK가 65-61로 앞서긴 했지만, 정관장 역시 뒷심을 발휘하며 동점과 역전에 성공했다. 위기의 순간 오세근이 나섰다. 3점포로 77-77을 만들었고, 종료 1분 11초 전 한방 더 터트리며 80-77로 역전을 시켰다. 이후 워니가 중요한 리바운드를 따내 승리를 지켜냈다.
부산에서는 홈팀 KCC가 접전 끝에 수원 KT를 83-81로 꺾었다. 2연승으로 시즌 21승(20패)째를 거두며 5위 자리를 지켰다. 허웅이 3점슛 5개 포함 21점을, 장재석이 20점 5리바운드를 기록하며 승리를 이끌었다. 6위 KT(20승22패)는 2연패로 5위 복귀에 실패했다.
대구에서는 원정팀 서울 삼성이 홈팀 한국가스공사를 87-71로 꺾고 연패에서 벗어났다. 이날 승리로 삼성은 13승 28패를 기록, 단독 9위가 됐다. 가스공사는 12승 29패로 다시 단독 최하위로 떨어졌다.
iaspire@newspim.com