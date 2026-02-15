경남도, ASF 추가 확산 차단 총력 대응…1951두 살처분·매몰

사료환적장 설치, 소독 집중 진행
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 창녕 지역 돼지농가에서 아프리카돼지열병(ASF) 추가 양성이 확인됨에 따라 설 연휴 기간에도 비상 방역체계를 가동하며 확산 차단에 총력을 기울이고 있다고 15일 밝혔다.
도에 따르면 지난 4일 방역대 내 농가의 환경검사 결과 추가 양성 사례가 확인돼, 발생 농장 1,951두를 대상으로 살처분과 매몰 작업을 15일 이내 신속히 마칠 계획이다. 현재 방역대(10km) 내 14호 농가와 역학 관련 농가를 대상으로 정밀·임상 검사가 진행되고 있다.
도는 재난안전대책본부를 구성해 24시간 비상 대응체계를 유지하고 있으며 도 전역 주요 축산시설에 대한 집중 소독을 실시 중이다. 귀성객들에게는 성묘나 산행 후 오염원이 축산시설로 유입되지 않도록 농장·관련시설 방문 자제가 당부됐다.
ASF 발생 원인 중 하나로 불법 축산물 반입이 지목되면서 도는 해외여행객을 대상으로 ASF 발생국 육가공품 반입 금지를 재차 강조했다. 불법 반입 축산물을 양돈농장에서 보관하거나 택배로 수령할 경우 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금이 부과된다.
창녕군은 사료 차량을 통한 바이러스 유입을 막기 위해 지난 9일부터 ASF 보호지역 이동제한 해제 시까지 사료환적장 2개소를 설치·운영 중이다.
환적장은 창녕군 축산종합방역소(창녕읍 갈전길 153)와 농업기술센터(대지면 우포2로 1085)에 마련됐으며 보호지역 내 3km 반경 4곳 양돈농가에 사료를 공급하고 있다.
장영욱 경남도 농정국장은 현장 점검에서 "설 연휴는 이동량 증가로 바이러스 전파 위험이 매우 높은 시기"라며 "도지사 긴급 지시에 따라 전 양돈농가가 예찰과 소독에 총력을 다해달라"고 당부했다.
