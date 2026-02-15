[핌in아산] 연전 부담에 4강 경쟁까지, 우리은행 위성우 감독 "이명관 공백 크다"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=3위 아산 우리은행이 홈 연전을 치른다. 상대는 3위 경쟁 중인 4위 용인 삼성생명이다.
우리은행 위성우 감독은 15일 아산 이순신체육관에서 열리는 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 삼성생명과의 홈경기를 앞두고 "우리는 한 경기, 한 경기 피 말린다. 까딱하면 5위까지 떨어진다. 총력전을 할 수밖에 없다. 있는 선수도 다 빠진 상황"이라고 말했다.
한엄지에 이어 이명관까지 빠졌다. 이명관 공백이 크다. 위 감독은 "김단비를 빼면 이명관이 유일한 두 자릿수 평균 득점을 기록 중이다. 우리 넘버2다. 알토란 같은 애"라며 "김단비 빼고 주전이 무주공산이었다. 열심히 해서 자기 자리를 잡았는데..."라며 아쉬워했다.
어린 이민지가 슈터로 뛸 수도 있다. 하지만 큰 기대는 하지 않고 있는 위 감독은 "이민지는 아파서 운동을 2주 정도 못했다. 어제(15일)는 어차피 내주는 경기라 많이 뛰게 했다. 아야노 역시 아픈 발목으로 참고 뛰고 있다"고 설명했다.
믿는 것은 역시 에이스 김단비다. 위 감독은 "(김)단비가 배혜윤을 막는다. 사실 단비 빼면 막을 선수도 없다. 오늘 경기를 마친 뒤 선수들에 외박을 준다. 선수들이 열심히 뛰어주길 바랄 뿐"이라고 말했다.
