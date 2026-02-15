8년 전 '팀 킴'의 환호처럼... 여자 컬링, 오늘(15일)밤 '숙명의 한일전'

지난해 동계아시안게임·세계선수권에서 모두 승리
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 2승 2패를 기록 중인 한국 여자 컬링 대표팀이 15일 숙명의 한일전에 나선다.
스킵 김은지를 중심으로 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 경기도청 소속 대표팀은 15일 오후 10시 5분(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 여자 컬링 라운드 로빈 5차전에서 일본과 맞붙는다.
이번 대회 여자 컬링은 10개 팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 올라 메달을 다투는 구조다. 한 경기, 한 경기의 결과가 4강 진출 여부를 가르는 만큼 중반으로 향하는 이번 일정은 순위 경쟁의 분수령이 될 전망이다.
한국은 1차전에서 미국에 4-8로 패하며 출발이 좋지 않았다. 그러나 이후 이탈리아를 7-2, 영국을 9-3으로 꺾으며 반등에 성공했다. 상승세를 이어가는 듯했지만 4차전에서 덴마크에 3-6으로 패하면서 현재 2승 2패, 공동 5위에 자리하고 있다.
스킵 요시무라 사야카가 이끄는 일본 대표팀도 현재 1승 3패로 4강 진출이 위험한 상황이다.
한국은 일본과의 최근 맞대결에서 좋은 기억을 이어왔다. 2018년 평창 동계올림픽 당시 스킵 김은정이 이끈 '팀 킴'은 준결승에서 후지사와 사츠키가 이끄는 일본과 연장 11엔드까지 가는 접전을 벌인 끝에 8-7로 승리, 결승 진출을 확정한 바 있다.
이후에도 한일전 승리는 계속됐다. 지난해 2월 하얼빈 동계아시안게임 예선에서 경기도청은 스킵 미우라 유이나가 이끄는 일본을 6-4로 꺾었고, 같은 해 3월 의정부빙상장에서 열린 세계선수권 예선에서는 이번 올림픽에 출전한 요시무라 사야카 팀을 상대로 연장 접전 끝에 10-8 승리를 거뒀다.
대표팀은 이번 대회에서 일본을 넘고 2018년 평창 대회 은메달 이후 8년 만에 메달을 따겠다는 각오다.
