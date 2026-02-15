박승원 광명시장, 설 연휴 첫날 광명동굴 등 주요 시설 현장 점검

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 설 연휴 첫날 시민들이 안전하고 평온한 명절을 보낼 수 있도록 주요 시설에 대한 현장 점검에 나섰다.
박 시장은 지난 14일 광명메모리얼파크, 광명동굴, 재활용품 선별장 등을 차례로 방문해 시설 운영 실태와 안전관리 상황을 점검하고, 연휴에도 현장을 지키는 근무자들을 격려했다고 15일 밝혔다.
먼저 박 시장은 광명메모리얼파크를 찾아 명절 기간 급증하는 추모객 방문에 대비한 안전관리와 주차 운영 상황을 면밀히 살폈다.
박 시장은 현장 관계자들에게 "추모객들이 불편 없이 고인을 기릴 수 있도록 주차 관리와 시설 운영에 소홀함이 없도록 해달라"며 "연휴에도 시민을 위해 근무하는 직원들에게 감사하다"고 말했다.
이어 지역 대표 관광명소인 광명동굴을 방문해 연휴 기간 운영 상황과 안전관리 체계를 점검했다.
박 시장은 "많은 관광객이 찾는 만큼 안전사고 예방에 각별히 유의해 달라"며 "광명을 찾는 모든 방문객이 즐거운 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 현장에서 최선을 다해달라"고 당부했다.
마지막으로 박 시장은 재활용품 선별장을 찾아 연휴 기간 깨끗한 도시 환경 유지를 위해 근무 중인 환경미화원 등 150여 명의 관계자들에게 "묵묵히 현장을 지켜준 덕분에 시민들이 쾌적한 환경에서 명절을 보낼 수 있다"며 감사의 말을 전했다.
박승원 광명시장은 "시민들이 안전한 연휴를 보내고 일상에 불편을 겪지 않도록 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
한편 광명시는 시민 안전을 위해 설 연휴 5일간 총괄반, 재난·재해대책반, 교통대책반, 보건의료반, 청소대책반 등 11개 대응반에 210여 명의 인력을 투입해 신속한 대응 체계를 구축해 운영 중이다.
