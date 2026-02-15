영화 '왕과 사는 남자' 200만 관객 돌파! 설 연휴 흥행 질주

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=영화 '왕과 사는 남자'가 200만 관객을 돌파했다.

1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 12일째인 15일) 200만 관객을 동원하며 폭발적인 흥행 기세를 이어가고 있다.

한국 영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 그린 '왕과 사는 남자'는 유쾌한 웃음과 진한 감동으로 관객들을 사로잡았다. 동시에 놓쳐선 안 될 설 연휴 필람 영화로 자리매김, 역대급 입소문 열풍을 일으키며 멈출 줄 모르는 흥행 질주에 더욱 박차를 가하고 있다.

'왕과 사는 남자'를 관람한 관객들은 "여운이 남아서 계속 자료 찾아보고 있네… N차 관람 간다"(네이버, ekf****), "정말 최고의 영화! 재미, 감동 어느 것 하나 놓치지 않은 수작"(네이버, bd9****), "배우들이 진짜 본인한테 딱 맞는 옷을 입은 듯! 캐스팅 최고다"(네이버, cli****), "유해진의 연기는 정말 최고 중의 최고입니다"(CGV, 구****), "1초도 지루하지 않은 영화는 40년 인생 처음입니다… 적극 추천합니다"(CGV, 빛****), "결말을 이미 알고 보았지만, 그럼에도 밀려오는 감동을 어찌할 수가 없었다"(메가박스, se****), "박지훈 눈이 너무 슬프다. 웃음에 슬픔이 잠겨 있는 것 같다"(메가박스, yel****), "역시 믿고 보는 배우 유해진! 박지훈 얼굴만 봐도 눈물이 나요…배우들 연기가 최고입니다"(롯데시네마, 인****), "여운이 짙어 계속 보러 가요~ 사람이 보이고 사람이 남는 영화네요"(롯데시네마, 김****) 등 극장을 나선 뒤에도 계속되는 여운과 마음을 울리는 배우들의 열연에 호평을 쏟아내고 있다.

웃음과 감동, 눈물을 아우르는 풍성한 재미로 관객들을 사로잡은 영화 '왕과 사는 남자'는 뜨거운 입소문과 N차 관람 열풍에 힘입어 설 연휴 극장가를 완벽하게 장악할 전망이다.

200만 관객을 돌파하며 설 연휴 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다.

