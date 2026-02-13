국민의힘 대구시당, 설맞이 전통시장 장보기 행사 개최

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국민의힘 대구시당은 이인선 대구시당위원장이 대구시당 핵심 당직자 80여명과 함께 대구 수성시장과 목련시장을 연달아 찾아 설 명절 맞이 전통시장 장보기 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 설 명절을 앞두고 지역 전통시장 활성화와 민생경제 회복을 목적으로 지역 상인들을 격려하고 시민들과 직접 소통하며 현장의 생생한 목소리를 청취하기 위해 마련했다.
이인선 대구시당위원장은 시장 곳곳을 방문해 명절 제수용품과 생활물품 등을 직접 구매하며 상인들의 애로사항을 듣고 경기 침체로 어려움을 겪는 전통시장에 대한 지속적인 관심과 지원의 필요성을 강조하며 "설 명절을 맞아 많은 시민들께서 지역경제의 근간이자 서민 삶의 현장인 전통시장을 찾아 따뜻한 정을 나누고 지역경제 활성화에 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.
국민의힘 대구시당은 앞으로도 민생 현장을 지속적으로 방문해 시민들과 소통하고 지역경제 활성화를 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이다.
yrk525@newspim.com