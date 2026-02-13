대웅제약 에너씨슬 집중샷, 누적 판매량 500만포 돌파

밀크씨슬+비타민B 3종+천연 카페인 함유

2026학년도 수능 만점자가 먹었던 제품

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 13일 자사 건강기능식품사업부의 수험생을 위한 간식 '에너씨슬 집중샷'이 누적 판매 500만포를 돌파했다고 밝혔다.

'에너씨슬 집중샷'은 고카페인 음료를 달고 사는 수험생들의 라이프스타일에 착안해 개발된 일반식품(캔디류)으로, 밀크씨슬과 비타민B 3종에 더해 식물성 천연 카페인 원료인 과라나 추출물을 함유한 것이 특징이다.

유튜버 미미미누와 최장우군이 에너씨슬 집중샷에 대해 설명하고 있다. [사진=대웅제약]

대웅제약은 올해 1월 수험생들에게 영향력이 큰 입시 크리에이터 '미미미누'와 'N수의 신' 유튜브 콘텐츠 협업을 통해 브랜드 접점을 확대한 바 있다. 특히 해당 콘텐츠에 출연한 2026학년도 수능 만점자 중 표준점수 총점 1위를 기록한 광주 서석고 최장우군이 '에너씨슬 집중샷'에 대해 "고3때 부모님이 사주셔서 먹었던 제품"이라고 언급해 화제가 되기도 했다.

'에너씨슬 집중샷' 제품 설계의 핵심은 테아닌과 과라나 추출물을 2:1 비율로 배합했다는 점이다. 1포 기준 식물성 카페인 100mg을 담았으며, 아르기닌 2000mg과 타우린 1000mg, 비타민B 3종을 더했다. 이에 더해 스틱형 젤리 타입으로 제작돼 바쁜 수험생들이 언제 어디서든 섭취할 수 있는 '간편 수험생 간식' 콘셉트를 강화했다.

대웅제약 건강기능식품사업부 관계자는 "시험 기간마다 커피와 에너지음료에 의존하는 수험생들이 '간편하게 들고 다니며 먹을 수 있는 에너지 충전 간식'을 원한다는 점에 주목해 '에너씨슬 집중샷'을 개발했다"며 "실제 수험생과 학부모 사이에서 재구매 및 추천이 이어지면서 제품에 대한 입소문이 빠르게 확산되고 있다"고 말했다.

맛 라인업도 인기 요인으로 꼽힌다. 기존 오렌지맛에 더해 최근 출시한 샤인머스캣 맛이 추가되며 선택의 폭이 넓어진 것이 포인트다.

대웅제약은 지속적인 소비자들의 성원에 힘입어 오는 2월 말일까지 수험생을 위한 설맞이 응원 프로모션도 진행한다. 이번 이벤트에서는 수험생들의 체력 증진에 도움이 되는 '미미미누'의 추천 제품 '에너씨슬 퍼펙트샷 글루타민+'와 '에너씨슬 집중샷'을 최대 75%까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

