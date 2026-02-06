러시아 "인도, 원유 구매 중단 언급한 적 없어"..."트럼프 주장 믿기 어렵다" 분석도

크렘린궁 "에너지 구매는 '인도 자유'...공급원 다변화는 새로운 것 아냐"

관측통 "수요 규모, 비용, 印·러 관계 고려할 때 전면 중단 사실상 불가능"

러시아 전문가 "트럼프 대통령의 '과시성' 발언으로 보여"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도가 러시아산 원유 수입 중단에 합의하며 미국의 관세 인하를 이끌어낸 것으로 알려진 가운데, 러시아는 인도로부터 원유 구매 중단과 관련하여 어떤 소식도 듣지 못했다고 밝혔다. 관측통들은 인도의 공식 입장 확인이 나오지 않은 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 신뢰하기 힘들다는 분석을 내놓고 있다.

5일(현지 시간) 인도 NDTV와 비즈니스 스탠다드(BS) 등에 따르면, 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 인도와 미국 간 무역 합의 소식이 나온 뒤인 3일 러시아 국영 리아노보스티 통신을 통해 "우리는 아직 이 문제(인도의 석유 중단)에 대해 인도로부터 어떠한 입장도 듣지 못했다"고 밝혔다.

대변인은 "우리는 미국과 인도의 양자 관계를 존중한다"면서 "다만 러시아와 인도 간의 선진 전략적 파트너십 발전도 그에 못지않게 중요하다. 이는 우리에게 가장 중요한 일이며 우리는 인도와의 양국 관계를 더욱 발전시켜 나갈 의향이 있다"고 덧붙였다.

하루 뒤인 4일, 페스코프 대변인은 인도가 원유 구매처를 러시아에서 미국, 잠재적으로 베네수엘라로 대체하기로 합의했다는 미국 주장에 대한 취재진 질문에 또 한 번 답했다.

그는 "우리를 비롯한 모든 국제 에너지 전문가들은 러시아가 인도에 석유 및 석유 제품을 공급하는 유일한 국가가 아니라는 사실을 잘 알고 있다"며 "인도는 항상 다른 나라들로부터 이러한 제품들을 구매해 왔다. 우리는 이것(원유 공급원 다변화)이 새로운 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다.

알렉산드르 노박 러시아 부총리도 같은 취지의 발언을 했다. 노박 부총리는 3일 기자들에게 "우리는 공개된 내용만 보고 있다. 상황이 어떻게 전개되는지 지켜볼 것"이라며 "전반적으로 우리 에너지 자원에 대한 수요가 많다. 공급은 항상 수요를 찾아 균형을 유지하기 때문에 수요와 공급 간 균형은 항상 유지된다"고 전했다.

2025년 12월 8일 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 재무·농무부 장관 및 업계 관계자들과 원탁회의를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

인도는 세계 3위의 원유 수입국으로, 국내 수요의 87% 이상을 수입에 의존하고 있다. 전통적으로 중동산 원유에 크게 의존하면서 2021년까지 인도의 원유 수입량에서 러시아산 원유가 차지하는 비중은 0.2%에도 미치지 못했다.

그러나 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 등 서방의 제재로 러시아산 원유의 판로가 차단된 가운데, 러시아산 원유를 싼값에 구입하며 전체 수입량의 약 35%를 러시아산이 차지하게 됐다.

인도의 대규모 러시아산 원유 수입은 집권 2기를 맞은 트럼프 대통령의 강한 불만을 샀다. 트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유를 구입하며 러시아에 전쟁자금을 대고 있고, 헐값에 산 러시아 원유를 가공해 수출하면서 막대한 이익을 취하고 있다고 비난했다.

트럼프 대통령은 급기야 25%의 국가별 상호 관세에 더해 러시아산 원유 구매에 대한 제재성 관세 25%를 추가 부과하면서 인도에 대한 관세율을 50%까지 높였다. 이후 양국 관계는 급속히 악화했고 지난해 2월부터 시작된 양국 간 무역 협상은 장기간의 교착 상태에 빠졌다.

미국의 압박 속에 인도가 러시아산 원유 수입을 줄이고 있는 것은 사실이지만, 인도가 러시아산 원유 수입을 전면 중단하기란 사실상 불가능하다는 게 관측통들의 분석이다. 인도의 원유 수요 규모와 그에 따른 값싼 원유의 필요성, 외교 정책 자율성, 러시아와의 긴밀한 관계 등을 고려할 때 인도가 러시아산 원유 구매를 완전히 중단하기로 했다는 트럼프 대통령의 주장에 회의적인 시각이 상당하다.

CNBC에 따르면, 카네기 국제평화재단 연구 부문 부사장인 에반 A. 파이겐바움은 3일 낸 보고서에서 "인도 정부가 러시아 석유 관련 사항에 대해 명확한 약속을 할 것이라고는 믿기 어렵다"고 지적했다.

파이겐바움은 "인도와 러시아는 미국의 압박에도 쉽게 끊지 않을 깊은 역사적, 정서적 유대 관계를 유지하고 있다"며 "인도가 원할 경우 러시아산 석유를 구매할 수 있다는 상징적인 안전장치를 유지하는 것은 인도의 외교 정책 자율성과 미국의 강압에 저항할 수 있는 능력을 보여주는 것이며, 이는 인도의 국내 정치에서 중요한 요소"라고 설명했다.

그는 "인도가 러시아산 원유 수입을 점진적으로 줄이고 있다는 징후가 있지만, 러시아를 공개적으로 비난하는 것은 모디 총리에게는 결코 '실현 불가능한 일'"이라며 "모디 총리는 인도의 가장 중요한 국방 파트너 중 하나를 모욕할 여유가 없다"고 덧붙였다.

케플러에 따르면, 현재 인도의 러시아산 원유 구매량은 현재 일평균 110만 배럴(bpd) 수준인 것으로 나타났다. 이는 지난해 6월 전후의 200만 배럴 이상에서 12월 121만 배럴에 이어 추가 감소한 것이다.

아시아 소사이어티 정책 연구소의 남아시아 이니셔티브 책임자인 파르와 아메르는 "인도가 최근 몇 년간 관계를 강화해 온 무역 파트너(러시아)를 쉽게 포기하지 않겠지만 (동시에) 미국과의 관계 개선을 망치고 싶지도 않을 것"이라며 "인도는 러시아로부터의 석유 수입 구조를 바꿔 나가겠지만 여전히 양국 관계를 안정적으로 유지하고자 할 것이다. 인도가 이 두 가지 관계를 동시에 조율하는 것은 분명 어려운 과제가 될 것"이라고 말했다.

글로벌 신용평가기관 무디스는 제조 비용 증가와 소비자 물가 상승 등 잠재적인 경제적 영향을 고려할 때 인도가 러시아산 석유를 완전히 포기할 가능성은 낮다고 전망했다.

무디스는 "인도는 최근 몇 달간 러시아산 원유 구매량을 줄였지만 모든 구매를 즉시 중단할 가능성은 낮다"며 "이는 인도 경제 성장에 차질을 초래할 수 있다"고 지적했다.

기관은 "(인도가) 러시아산 석유를 완전히 배제하는 방향으로 전환할 경우 다른 지역의 공급이 부족해지고 가격이 상승할 것"이라며 "세계 최대 석유 수입국 중 하나인 인도 상황을 고려할 때 인플레이션 상승으로 이어질 수 있다"고 분석했다.

러시아의 저명한 에너지 안보 전문가인 이고르 유시코프는 인도 PTI 통신과의 인터뷰에서 "미국이 수출하는 셰일 오일은 가스 콘덴세이트와 유사한 경질인 반면 러시아는 중질의 유황 함량이 높은 우랄 원유를 공급한다"며 "이는 인도가 미국산 원유를 다른 등급의 원유와 혼합해야 한다는 것을 의미한다. 이로 인해 추가 비용이 발생하므로 단순히 대체하는 것은 불가능하다"고 설명했다.

유시코프는 "러시아는 보통 인도에 하루 150만~200만 배럴의 원유를 수출한다. 미국은 이 어마어마한 물량을 공급할 능력이 없다"며 트럼프 대통령의 최근 발언은 과시용일 수 있다고 평가했다.

그는 2022년 유럽과 미국의 제재로 인해 러시아가 인도 시장에 초점을 맞췄을 때를 언급했다. 러시아는 당시 일일 생산량을 100만 배럴 감축했고, 이로 인해 유가가 배럴당 120달러까지 치솟았다고 덧붙였다.

