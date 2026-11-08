[KS5] '전날 홈런' 장진혁· '원태인 킬러' 권동진, 벼랑 끝 KT 구할까

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈는 8일 한국시리즈 5차전에 장진혁과 권동진을 선발로 기용했다
- 장진혁은 4차전 홈런으로 타격감을 끌어올렸고 권동진은 원태인에게 강했다
- 1승 3패의 KT는 대니엘을 선발로 내세워 반격과 우승 도전을 이어간다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전에서 전날(7일) 대포를 쏘아 올리며 타격감을 끌어 올린 장진혁과 상대 선발 원태인에게 강한 권동진을 선발로 내세웠다. 1승 3패로 벼랑 끝에 몰린 KT는 둘을 앞세워 반격에 나선다.
KT는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 5차전 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 최원준(지명타자)-장진혁(우익수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 데이비스 대니엘이다.
KT는 3일 1차전에서 8-7로 승리했지만 이후 3경기를 내리 패했다. 4일 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 2-3으로 졌고, 대구에서 열린 3·4차전에서도 각각 1-5, 5-10으로 패했다. 이날도 패하면 5년 만의 통합 우승 도전이 끝난다.
이날 2번 타자로 출전하는 장진혁은 이번 KS에서 가장 좋은 타격감을 보여주는 KT 타자 중 한 명이다. 장진혁은 2·3차전에서 대타로 출전해 모두 안타를 기록했다. 4차전에서는 좌익수, 2번타자로 선발 출전해 1회초 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다. 이번 KS에서 홈런 1개를 포함해 안타 3개를 기록하고 있다.
KT 이강철 감독은 경기 전 "장진혁의 페이스가 좋다"며 "수비를 강화하기 위해 안현민을 제외하는 결단을 내렸다"고 밝혔다.
안현민은 KS 4경기 타율 0.133에 그치고 있다. 전날에는 김도환의 플라이를 잡지 못하는 치명적인 실수를 범했다. 이에 장진혁이 이날 우익수로 선발 출전한다. 1번 최원준과 함께 테이블세터를 구성해 중심 타선에 득점 기회를 연결하는 역할을 맡는다.
유격수, 9번타자로 나서는 권동진도 눈에 띈다. 권동진은 이번 KS에서 처음 선발 명단에 이름을 올렸다. 권동진은 올 시즌 정규리그 127경기에서 타율 0.268, 61안타(3홈런) 33타점 46득점, OPS(출루율+장타율) 0.745를 기록했다. 데뷔 이후 가장 많은 경기에 출전하며 KT 내야진의 한 축을 담당했다.
특히 이날 삼성 선발 원태인에게 강한 모습을 보였다. 권동진은 원태인 상대 통산 14타수 6안타로 타율 0.429를 기록했다. 안타 6개 중 3개가 장타로, 2루타 2개와 홈런 1개를 날렸다.
올 시즌에도 원태인을 상대로 7타수 3안타, 2볼넷을 기록하며 좋은 상대 전적을 이어갔다. KT가 권동진을 선발로 내세운 배경이다.
마운드에서는 대니엘이 1차전에 이어 다시 선발로 나선다. 대니엘은 지난 3일 KS 1차전에서 6이닝 3실점으로 호투하며 승리투수가 됐다.
이 감독은 "가장 이상적인 것은 대니엘이 6이닝 이상 던지고 기존 필승조를 투입하는 것"이라며 "고영표와 소형준은 휴식이 충분하지 않다. 두 선수를 적게 쓰면서 이기고 싶다"고 말했다.
football1229@newspim.com