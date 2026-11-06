[프로배구] 두 자릿수 득점만 네 명...빈틈없는 기업은행, GS칼텍스 3-1 격파

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 6일 GS칼텍스를 3-1로 꺾고 개막 2연승을 달렸다
- 빅토리아가 25점, 최정민이 23점을 올리며 공격을 이끌었다
- GS칼텍스는 실바와 타나차가 20점씩 기록했지만 시즌 첫 패배를 당했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = IBK기업은행이 '디펜딩 챔피언' GS칼텍스마저 제압하며 개막 2연승을 질주했다. 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)과 최정민을 앞세운 막강한 공격력이 승리의 원동력이 됐다.
IBK기업은행은 6일 경기 화성종합실내체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 여자부 1라운드 홈 경기에서 GS칼텍스를 세트스코어 3-1(28-26 25-19 25-27 25-21)로 꺾었다.
지난 3일 현대건설을 3-0으로 완파했던 IBK기업은행은 이날 승리로 개막 2연승을 달렸다. 반면 GS칼텍스는 시즌 첫 패배를 당하며 1승 1패가 됐다.
IBK기업은행은 외국인 공격수 빅토리아가 양 팀 최다인 25점을 올리며 공격을 이끌었다. 백어택 6개와 서브 에이스 3개를 기록하며 해결사 역할을 톡톡히 했다.
최정민의 활약도 눈부셨다. 블로킹 6개를 포함해 23점을 쓸어 담으며 공수에서 존재감을 과시했다. 이주아가 17점, 아시아쿼터 오사나이 미와코(등록명 미와)가 14점을 보태는 등 4명이 두 자릿수 득점을 기록하며 고른 공격력을 선보였다.
GS칼텍스는 지젤 실바(등록명 실바)와 타나차 쑥쏫(등록명 타나차)이 나란히 20점을 올리고 권민지가 11점으로 분전했지만 승리로 이어지지 않았다. 특히 주포 실바는 공격 성공률 31.03%에 그치며 상대 수비에 고전했다.
1세트부터 치열한 접전이 펼쳐졌다. IBK기업은행은 이주아의 이동 공격과 최정민의 연속 블로킹을 앞세워 초반 주도권을 잡았다. 그러나 GS칼텍스도 실바와 타나차의 공격을 앞세워 추격했고, 결국 승부는 듀스로 이어졌다.
승부를 가른 것은 집중력이었다. 26-26에서 실바의 연타 공격이 연달아 범실로 연결되면서 IBK기업은행이 28-26으로 첫 세트를 가져왔다.
2세트에서도 역전극이 펼쳐졌다. IBK기업은행은 세트 중반 14-17까지 끌려갔지만 최정민의 속공과 미와의 블로킹, 빅토리아의 서브 에이스를 묶어 18-18 동점을 만들었다.
이후 미와와 최정민의 공격이 연달아 성공하며 흐름을 완전히 뒤집었다. 빅토리아의 강력한 서브까지 더해지면서 25-19로 2세트마저 따냈다.
하지만 GS칼텍스도 쉽게 물러서지 않았다. 3세트 초반 타나차의 활약으로 앞서갔고, IBK기업은행의 추격을 뿌리치며 듀스 승부를 만들었다.
25-25에서 실바의 후위 공격이 성공한 반면 빅토리아의 백어택은 코트를 벗어났다. GS칼텍스가 27-25로 한 세트를 만회했다.
4세트에서는 IBK기업은행이 다시 힘을 냈다. 초반 1-4로 뒤졌지만 이주아와 이소영, 빅토리아의 블로킹이 연달아 터지면서 14-9로 역전에 성공했다.
GS칼텍스도 권민지와 오세연의 블로킹을 앞세워 17-16까지 추격했다. 그러나 IBK기업은행은 빅토리아의 백어택과 이주아의 이동 공격으로 다시 격차를 벌렸다. 세트 막판 24-21로 매치 포인트를 잡은 IBK기업은행은 최정민의 이동 공격으로 마지막 점수를 채우며 승리를 확정했다.
마나베 마사요시 감독 체제로 새 시즌을 시작한 IBK기업은행은 현대건설에 이어 GS칼텍스까지 꺾으며 시즌 초반 상승세를 이어갔다. 특히 빅토리아에 대한 공격 의존도를 낮추고 최정민, 이주아, 미와까지 고르게 득점에 가담한 점이 고무적이다.
wcn05002@newspim.com