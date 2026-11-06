유어즈, 디저트처럼 달콤한 변신…후속곡 '히얼 위 고'로 청량 매력 예고

AI 핵심 요약beta
- 유어즈는 5일 첫 EP 수록곡 ‘히얼 위 고’ 포토 티저를 공개했다
- 유어즈는 6일 디저트 소재의 유쾌한 티저 영상을 선보였다
- 유어즈는 후속곡 활동으로 밝고 청량한 매력을 펼칠 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신인 보이그룹 유어즈가 후속곡 '히얼 위 고(Here We Go)'를 통해 타이틀곡과는 또 다른 청량하고 유쾌한 매력을 선보인다.
유어즈는 지난 5일 오후 6시 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP 'B'의 수록곡 '히얼 위 고' 포토 티저를 공개했다.
공개된 포토 티저에서 유어즈는 디저트를 활용한 이색적인 연출로 눈길을 사로잡았다. 멤버들의 풋풋한 소년미와 다채로운 디저트 소품이 어우러지며 타이틀곡 'B.B.B'와는 또 다른 콘셉트에 대한 기대감을 높였다.
이어 6일 0시에는 TV 광고를 연상케 하는 '히얼 위 고' 티저 영상도 공개했다. 영상 속 유어즈는 영어 내레이션에 맞춰 토스트, 아이스크림, 주스 등 다양한 디저트와 함께 등장해 '어 스페셜 뉴 테이스트(A Special New Taste)'라는 메시지를 청량하고 유쾌하게 표현했다. 특히 과장된 표정과 능청스러운 리액션을 선보이며 코믹한 연기까지 펼쳐 보는 재미를 더했다.
'히얼 위 고'는 펑크 팝과 힙합 요소가 어우러진 곡으로, 청춘의 다채로운 에너지를 담아냈다. 특히 디저트를 유어즈에 비유한 가사를 통해 중독성 있는 매력과 당찬 자신감, 멤버들의 무한한 가능성을 표현했다.
지난달 첫 번째 EP 'B'를 발매하고 타이틀곡 'B.B.B'로 강렬한 에너지를 선보인 유어즈는 후속곡 '히얼 위 고'를 통해 한층 밝고 청량한 매력을 펼칠 예정이다. 디저트라는 독특한 소재를 활용한 콘셉트로 새로운 활동에 대한 기대감을 더하고 있다.
유어즈는 본격적인 후속곡 '히얼 위 고' 활동에 앞서 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 열기를 이어갈 계획이다.
moonddo00@newspim.com