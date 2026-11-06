대전서부소방서, 오월드서 어린이 화재예방 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 대전서부소방서는 6일 대전오월드에서 화재예방 캠페인을 진행했다
- 소방공무원 등 33명은 어린이 대상 소방안전교육과 캠페인을 실시했다
- 시민에게 주택용 소방시설 설치와 겨울철 화재예방도 홍보했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전서부소방서는 6일 대전오월드에서 한국119청소년단과 함께 어린이 안전의식 향상을 위한 화재예방 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
제79회 불조심 강조의 달을 맞아 열린 이날 행사에는 소방공무원과 지도교사, 키즈아일랜드어린이집 한국119청소년단원 등 33명이 참여했다.
참가 어린이들은 이동체험차량을 이용해 소방안전교육을 받고 화재예방 캠페인에 참여하며 생활 속 안전수칙을 익혔다.
또 소방활동 사진전시회를 통해 소방관들의 현장 활동을 살펴봤으며, 행사장에서는 시민들을 대상으로 주택용 소방시설 설치와 겨울철 화재예방 홍보도 진행됐다.
안전체험을 마친 어린이들은 오월드 주랜드를 관람하며 다양한 동물을 살펴보는 시간도 가졌다.
김옥선 대전서부소방서장은 "어린이들이 체험을 통해 화재예방의 중요성을 배우는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 다양한 안전교육과 예방 활동을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com