조정식 의장 "지방의회 독립성·자율성 강화해야"…지방의회법 제정 지원 약속

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 6일 전국 시·도의회 의장단과 제도 개선을 논의했다
- 조 의장은 지방의회 독립성·자율성·전문성 강화를 위해 국회가 협력하겠다고 밝혔다
- 국회와 지방의회는 입법·정책·연수 등 교류와 협력을 확대하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 6일 남종섭 대한민국시도의회의장협의회 회장을 비롯한 전국 시·도의회 의장단과 만나 지방의회 역량 강화를 위한 제도 개선 방안과 국회-지방의회 간 협력체계 구축 방안 등을 논의했다.
조 의장은 이날 서울 여의도 국회 의장접견실에서 간담회를 통해 "1991년 지방자치제 부활 이후 지방자치가 발전해 온 중심에는 지방의회가 있었다"며 "지방의회 활성화를 위해 헌신하고 계신 의장님들의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했다.
이어 "과거 여당 정책위의장 시절 지방자치법 전면 개정을 추진했고, 그 과정에서 지방의회의 노력과 국회의 협력을 통해 2022년 지방의회 인사권 독립이라는 의미 있는 진전이 있었다"고 회고했다.
그러면서 "풀뿌리 민주주의의 근간이 되고 지방자치 발전의 중심이 되는 지방의회의 독립성·자율성·전문성 강화를 위해 필요한 제도를 개선하고 발전시키는 데 국회도 함께 하겠다"고 강조했다.
또한 조 의장은 국가균형발전을 위한 지방자치 역량 강화의 중요성을 강조했다.
조 의장은 "지역의 권한과 책임을 확대해 자치역량을 높이고, 국가균형발전에 이바지해야 한다"며 "지방의회가 본연의 역할을 다할 수 있도록 조직·예산 운영의 자율성 확대 등이 뒷받침돼야 한다"고 말했다.
이어 "현재 국회에 발의돼 있는 지방의회법안이 원활히 처리될 수 있도록 여야에 협조를 구하겠다"고 밝혔다.
아울러 조 의장은 국회와 지방의회 간 협력체계 구축의 중요성을 강조하면서 "국회와 지방의회 간 입법·정책·연수 등 다양한 분야에서 협력체계를 지속적으로 구축하고, 국회 소속기관과 지방의회 간 교류·협력을 확대해 의회 역량을 강화할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
이에 남종섭 대한민국시도의회의장협의회 회장은 "바쁜 국회 일정에도 불구하고, 지방의회의 현안을 함께 이야기할 수 있는 소통의 자리가 마련돼 반갑다"고 했다.
그러면서 "국가 전체를 넓은 시야로 보는 국회와 지역의 현실을 가까이에서 살피는 지방의회의 역할이 잘 맞물린다면 앞으로 더 좋은 법과 정책을 만들 수 있다고 생각한다"고 말했다.
allpass@newspim.com