포켓몬·T1 카드에 해외 팬 몰렸다…이베이, 한국 셀러 매출 3배 ↑

AI 핵심 요약beta
- 이베이가 6일 한국 판매자 트레이딩 카드 매출이 3배 늘었다고 밝혔다
- 포켓몬·T1 카드와 레고·K팝 굿즈가 해외 판매 성장을 이끌었다
- 공구·작업 장비도 성장했으며 신규 셀러는 7분기 연속 최대치를 경신했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 포켓몬과 e스포츠 구단 T1의 트레이딩 카드가 이베이 한국 판매자들의 해외 매출 성장을 이끌었다. 레고와 K팝 굿즈 등 팬덤을 겨냥한 수집 상품에 수요가 몰린 가운데 공구·작업 장비도 성장 품목으로 떠올랐다.
이베이는 올해 3분기 한국 판매자 데이터를 분석한 결과 트레이딩 카드 매출이 전년 동기 대비 3배 이상으로 늘어 품목별 성장률 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.
가장 많이 팔린 트레이딩 카드는 '2026 한국 메가 페스타 잉어킹 카드'다. 해당 품목 매출 1위이자 한국 판매자의 전체 상품 중 매출 9위에 올랐다. '리프트바운드X2025 월드 챔피언 T1 시그니처 에디션 카드'도 예약 판매 때부터 프리미엄이 붙었으며, 관련 상품 4개가 트레이딩 카드 매출 상위 10위에 포함됐다.
레고를 중심으로 한 빌딩 토이는 성장률 2위를 차지했다. 스타워즈와 마블 등 인기 콘텐츠 협업 상품이 인기를 모았다. '레고 10190 마켓 스트리트'는 4271달러(약 570만원)에 판매돼 발매가의 약 57배에 달했다.
K팝 굿즈도 글로벌 팬덤의 관심을 받았다. 빅뱅 응원봉 등 관련 굿즈가 매출 상위권에 새롭게 진입했으며, BTS 제이홉과 휴먼메이드 협업 상품, 스트레이 키즈 월드투어 굿즈 등이 상위권에 포진했다.
공구 및 작업 장비는 성장률 3위를 기록했다. 샌딩기, 마그네틱 드릴, 진공 펌프 등이 주요 판매 상품으로 꼽혔다.
신규 한국 셀러 유입은 전년 동기 대비 두 자릿수 성장하며 7분기 연속 최대치를 경신했다.
이베이는 한국 셀러의 글로벌 진출을 지원하기 위해 소모임과 글로벌 셀러 챔피언십을 운영 중이다. 지난 10월 셀러 밋업에서는 배송 서비스 스피드팩과 라이브 커머스 서비스 이베이 라이브 등 신규 서비스 도입 계획을 소개했다.
nrd@newspim.com