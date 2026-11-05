JB금융그룹, 안산서 이주민 상생 바자회 개최

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹은 1일 안산에서 이주민·난민 아동 지원 바자회를 열었다.
- 행사에는 이주민 등 800여명과 임직원 30여명이 참여했다.
- 판매 수익금과 매칭 기부금은 전쟁 난민 아동 선물에 사용된다.
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수익금 전쟁 난민 아동 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = JB금융그룹이 이주민 이웃과 전쟁 난민 아동을 위한 상생 바자회를 열었다.
JB금융은 지난 1일 경기도 안산시 단원구 원곡동 다문화광장에서 지역 이주민 단체·기관과 함께 'JB 헬로 투게더 마켓'을 개최했다고 5일 밝혔다. 행사에는 지역 이주민 등 800여명이 참석했으며, 김기홍 회장을 비롯한 임직원 30여명도 봉사자로 참여했다.
지난해 11월과 올해 4월에 이어 세 번째로 열린 이번 행사는 '겨울 나기 전, 서로의 안녕을 묻는 마켓'을 주제로 진행됐다. 국적과 문화를 넘어 이주민에게 환영의 인사를 건네고 지역사회가 함께 나눔을 실천하자는 취지를 담았다.
바자회 판매 수익금은 그룹의 매칭 기부금을 더해 고려인 지원단체인 사단법인 너머에 전달된다. 기부금은 전쟁 난민 아동을 위한 크리스마스 선물 마련에 사용될 예정이다.
이번 행사를 위해 JB금융 임직원들은 동계 의류와 소형가전, 생활용품, 가공식품, 위생·세면용품 등 1700여점을 기부했다. 그룹 임직원 봉사단인 씨앗봉사단과 전북은행 안산외국인금융센터 직원 등 30여명도 현장 봉사에 나섰다.
중국·베트남·몽골·네팔 등 12개국 출신 외국인 직원들은 모국어 통역을 맡았으며, 행사장 곳곳에는 8개 언어로 된 안내 배너를 설치해 이주민 방문객의 편의를 높였다.
올해는 참여형 프로그램도 새롭게 마련했다. 방문객이 미션을 완료하면 '헬로투게더 포토부스' 촬영 기회를 제공하는 마켓패스 스탬프 미션과 제기차기·투호던지기 등 한국 전통놀이 대결을 진행했다.
지역 이주민 단체와 함께한 체험 부스에서는 러시아·일본 등 국가별 공예와 키링 만들기, 세계 엄마들과 함께하는 머리 땋기, 공정무역 사회적기업 공기핸디크래프트의 아로마테라피 체험 등이 진행됐다.
공연 무대에는 다문화가정 아동 난타팀 '카리스마'를 비롯해 콩고 출신 난민 여성 아프리칸 댄스팀 '아프리카 별', 고려인 여성 청소년 댄스팀 '예원', 안산 청년 예술인 밴드 '그루브어스', 고려인 혼성 댄스팀 '그랜드쇼' 등 5개 팀이 참여했다.
JB금융은 'JOURNEY BEYOND(사회 변화를 위해 한 걸음 더 나아가는 동반자)'라는 슬로건 아래 이주민 지원 사회공헌활동을 펼치고 있다.
유니세프 한국위원회와 출생 미등록 아동 발굴·지원 사업인 '프로젝트 169'를 진행하고 있으며, 이주민건강협회 위프렌즈와는 미등록 이주민 의료비 및 생활안정자금 지원 사업을 추진하고 있다. 이주배경 아동·청소년을 위한 '多多캠프'도 운영 중이다.
peterbreak22@newspim.com