하나증권, 토스뱅크 '목돈 굴리기' 서비스에서 적립식 발행어음 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 5일 토스뱅크와 제휴해 적립식 발행어음 상품을 출시했다.
- 월 10만~200만원을 납입하고 조건 충족 시 세전 연 6.0% 금리를 제공했다.
- 신규 계좌 개설 고객에게 주식쿠폰과 주식 1주, 수수료 우대 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 5일 토스뱅크 '목돈 굴리기' 서비스에 제휴 전용 적립식 발행어음 상품을 출시한다고 밝혔다.
하나증권에 따르면 이번 상품은 매월 일정 금액을 적립해 목돈을 마련할 수 있도록 설계됐다. 토스뱅크 앱에서 월 납입 금액을 설정하면 자동이체를 통해 적립할 수 있다.
납입 금액은 최소 10만원부터 최대 200만원까지이며, 총 판매 한도는 1000억원이다. 8회 이상을 납입하고 만기까지 유지하는 등 약정 조건을 충족하면 세전 연 6.0%의 금리가 적용된다. 해당 금리 혜택은 신규 손님뿐 아니라 기존 토스뱅크 연계 하나증권 계좌를 보유한 손님에게도 제공된다.
하나증권은 상품 출시를 기념해 신규 손님 대상 계좌 개설 이벤트도 진행한다. 토스뱅크를 통해 하나증권 계좌를 처음 개설하고 이벤트에 참여한 손님에게는 국내주식 매수쿠폰 2만5000원을 지급하며, 익월 중 한화갤러리아 주식 1주를 추가로 제공한다. 이벤트 신청일로부터 1년간 국내주식 매매수수료 우대 혜택도 제공한다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "이번 토스뱅크와의 제휴를 통해 손님들이 일상적으로 이용하는 은행 플랫폼에서 하나증권의 금융투자상품을 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있게 됐다"고 말했다.
이어 "꾸준한 자금 마련을 원하는 손님에게는 적립식 발행어음을, 처음 투자를 시작하는 신규 손님에게는 주식 매수쿠폰 등 다양한 혜택을 제공해 손님의 투자 목적과 자산관리 니즈에 부응해 나가겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com