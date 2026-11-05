오리엔트정공, 경기도 '피지컬 AI 확산센터' 실증기업 선정

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공은 5일 경기도 피지컬 AI 사업 실증기업에 선정됐다
- AI 자율이동로봇을 도입해 제조·물류 공정 자동화를 추진한다
- 실증 후 자동차 전동화 부품 공정까지 적용 확대를 검토한다
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전자사업부 실증 후 전동화 부품 공정 확대 검토
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 전동화 부품 전문기업 오리엔트정공은 전자사업부가 '경기도 피지컬 인공지능(AI) 확산센터 구축 및 운영사업'의 실증참여기업으로 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.
오리엔트정공은 이번 사업을 통해 AI 기반 자율이동로봇(AMR)을 생산 현장에 도입해 제조·물류 공정의 자동화와 지능화를 추진할 계획이다.
이번 실증사업은 기존 인력 중심의 자재 운반 방식을 AI 기반 자율물류 시스템으로 전환하는 것이 목적이다. 오리엔트정공은 전자사업부 생산 현장에서 실증을 진행하고 향후 다른 제조 공정으로 적용 범위를 확대한다는 방침이다.
현재 전자사업부 반제품 생산 공정에서는 반제품과 히트싱크 어셈블리(H/S Assembly), 생산용 지그(JIG) 등의 자재를 작업자가 직접 적재·운반하고 있다. 회사는 이 과정에서 발생하는 물류 이동 지연과 반복 운반 업무를 개선하기 위해 AMR을 도입할 계획이다.
이번 사업에서는 'AMR 기반 실시간 수요 연동형 물류 최적화 솔루션'을 적용한다. 공정별 자재 수요에 따라 AI 기반 AMR이 이동 경로를 산출해 자재를 자동 이송하고 적재·하역장치(Loader·Unloader)에 인쇄회로기판(PCB) 매거진을 자동 공급·회수하는 시스템도 구축할 예정이다.
회사는 이를 통해 공정 간 물류 흐름과 생산 리드타임을 개선하고 검사라인의 작업 연속성을 높인다는 계획이다. AMR 관제 시스템을 통해 축적한 물류 이동 데이터는 향후 생산 공정의 디지털화와 제조관리 체계 구축에도 활용할 예정이다.
반복적인 중량물 운반과 단순 물류 업무를 자동화해 작업자의 근골격계 부담과 안전사고 위험을 줄이고 숙련 인력이 품질관리와 생산 업무에 집중할 수 있는 환경도 조성한다는 방침이다.
오리엔트정공은 실증 결과와 경제성을 검증한 뒤 전자사업부의 다른 생산라인과 자동차 전동화 부품 제조 공정으로 적용 범위를 확대하는 방안도 검토할 계획이다.
오리엔트정공 관계자는 "이번 경기도 피지컬 AI 실증기업 선정은 당사의 제조 기술력과 생산혁신 역량을 한 단계 발전시키는 중요한 계기가 될 것"이라며 "AI와 로봇 기술을 생산 현장에 접목해 생산성, 품질, 안전성을 동시에 높이고 글로벌 제조 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.
또 "앞으로 전자사업부와 자동차부품 사업의 제조 역량을 바탕으로 피지컬 AI 기반 스마트 제조기술을 단계적으로 확대하고, 고부가가치 전동화 부품 사업의 경쟁력과 중장기 성장 기반을 함께 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com