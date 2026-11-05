소 한마리가 역대 최고가 9864만원…동원홈푸드, 대통령상 한우 낙찰

AI 핵심 요약beta
- 동원홈푸드는 5일 대통령상 한우를 16년 연속 낙찰했다
- 금천미트는 대통령상 한우를 사상 최고가 9864만원에 구매했다
- 낙찰 한우는 전국 정육점·식당·도매업체에 유통할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원홈푸드가 운영하는 축산 도매 온라인몰 '금천미트'가 16년 연속으로 대통령상 한우를 낙찰받았다고 5일 밝혔다. 4일 충북 음성에서 열린 '제29회 전국한우능력평가대회'에서 대통령상 한우를 대회 사상 최고가인 9864만원에 샀다.
올해 대통령상 한우는 1++A등급이고 출하체중 866kg, 도축체중 548kg이다. 거래가는 1kg당 18만원으로 올해 거래된 한우 평균 경매가의 8배 이상이다. 동원홈푸드는 충북농협중도매인조합장상(10위) 한우를 약 2300만원(1kg당 4만3199원), 한국종축개량협회장상(12위) 한우를 약 2200만원(1kg당 3만7899원)에 낙찰받았다. 두 마리 모두 1++A등급이다.
낙찰한 한우는 금천미트와 정육점, 식당, 도매업체 등 전국 유통망으로 선보인다. 금천미트는 정육점과 식당 등 누적 21만 고객에게 한우, 한돈, 수입육 등 1000여 개 축산물을 판매하는 국내 최대 축산 도매 온라인몰이다.
동원홈푸드 관계자는 "종합 단백질 식품을 제공하는 '토탈 프로틴 프로바이더'로서 한우 농가와의 상생에도 앞장서겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com