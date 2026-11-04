[KS2] 삼성 김성윤, 6경기 만에 선발 복귀...최형우는 4번 전진배치

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 4일 KS 2차전에서 김성윤을 2번 타자로 복귀시켰다
- 최형우는 4번으로 올라서고 디아즈는 5번으로 이동했다
- 삼성은 선발 페덱의 호투와 김성윤의 활약을 기대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에서 8점 차를 1점 차까지 좁히는 저력을 보여준 삼성이 선발 라인업에 변화를 주며 반격에 나선다. 전날(3일) 교체 출전해 2안타를 기록한 김성윤이 2번 타자로 복귀했고, 베테랑 최형우는 4번 타순에 배치됐다.
삼성은 4일 수원KT위즈파크에서 열리는 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 2차전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.
이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-최형우(좌익수)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)-김영웅(3루수)-강민호(포수) 순으로 타순을 구성했다. 선발투수는 크리스 페덱이다.
1차전과 비교하면 타선에 적지 않은 변화가 생겼다. 김성윤이 박승규를 대신해 2번 우익수로 선발 출전하고, 전날 5번 타자였던 최형우가 4번으로 올라섰다. 4번이었던 디아즈는 5번으로 내려갔다.
가장 눈길을 끄는 선수는 김성윤이다. 김성윤은 지난달 26일 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전에서 1회 부터 수비 실책과 병살타로 아쉬움을 남긴 뒤 선발 라인업에서 제외됐다. 이후 박승규가 좋은 활약을 펼치면서 좀처럼 출전 기회를 얻지 못했다.
그러나 전날 KS 1차전에서 분위기를 바꿨다. 김성윤은 7회초 최형우를 대신해 대타로 출전해 안타를 기록했고, 8회초에도 1타점 적시타를 터뜨렸다. 2타수 2안타 1타점으로 짧은 출전 시간에도 강한 인상을 남겼다.
삼성은 6회까지 0-8로 끌려갔지만 7회 구자욱의 투런 홈런을 시작으로 5점을 뽑았고, 8회에도 2점을 추가해 7-8까지 추격했다. 김성윤은 이 과정에서 두 차례 안타를 때려내며 공격의 연결고리 역할을 했다. 삼성 박진만 감독도 경기 후 "최형우 대신 들어간 김성윤이 잘해줘서 7점을 뽑을 수 있었다"라고 칭찬했다.
김성윤의 선발 복귀에는 상대 선발 고영표와의 맞대결도 고려된 것으로 보인다. 김성윤은 올 시즌 고영표를 상대로 타율 0.273을 기록했다. 반면 박승규는 고영표를 상대로 안타를 생산하지 못했다.
중심 타선에서는 최형우와 디아즈의 타순이 바뀌었다. 최형우는 올 시즌 고영표를 상대로 타율 0.273에 홈런 1개를 기록한 반면 디아즈는 무안타에 그쳤다.
3번 타자는 구자욱이 맡는다. 구자욱은 전날 7회초 추격의 신호탄이 된 투런 홈런을 터뜨리며 타격감을 끌어올렸다. 올 시즌 고영표를 상대로도 타율 0.444(9타수 4안타), 장타율 0.667로 강한 모습을 보였다.
1번 김지찬 역시 고영표를 상대로 타율 0.400(10타수 4안타)을 기록했다. 김지찬과 김성윤이 테이블세터를 구성하는 만큼 두 선수의 출루와 기동력이 삼성 공격의 출발점이 될 전망이다.
9번 포수 강민호도 변함없이 선발 출전한다. 강민호는 옆구리 부상으로 정상적인 타격이 어려운 상황에서도 포스트시즌 내내 안방을 지키고 있다. 전날 1차전에서는 6회초 타석을 앞두고 김헌곤과 교체됐지만, 이날 다시 선발 마스크를 쓴다.
박 감독은 앞서 강민호에 대해 "정상은 아니지만 우승 반지에 대한 욕심이 크고 책임감도 있다. 우리에게 없어서는 안 될 존재"라며 신뢰를 드러낸 바 있다.
삼성이 상대할 KT 선발 고영표는 올 시즌 29경기에서 15승 7패 평균자책점 3.28을 기록했다. 특히 삼성전 4경기에서 24이닝을 던져 3승 1패 평균자책점 2.25로 강한 면모를 보였다.
삼성으로서는 고영표에게 강했던 김지찬과 구자욱, 최형우의 활약이 중요하다. 여기에 전날 타격감을 확인한 김성윤이 선발 복귀전에서도 상승세를 이어갈 수 있을지가 관건이다.
한편 삼성 선발 페덱은 나흘 휴식 후 마운드에 오른다. 삼성은 1차전에서 선발 최원태가 2이닝 5실점으로 조기 강판되면서 불펜을 일찍 가동해야 했다. 페덱이 긴 이닝을 책임지며 마운드를 안정시키는 것도 중요한 과제다.
wcn05002@newspim.com