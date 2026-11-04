세종북부소방서, '우리동네 안전가게' 운영…생활 속 안전문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 세종북부소방서는 4일 우리동네 안전가게 운영을 시작했다.
- 의용소방대원 업소가 주민에게 화재예방 정보를 전달한다.
- 참여 업소는 위급상황 초기 대응을 돕는 안전거점으로 활용된다.
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화재예방수칙·119안심콜 등 홍보…지역 안전지킴이 역할
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종북부소방서가 의용소방대원이 운영하는 지역 업소를 주민들에게 안전정보를 전달하는 거점으로 활용해 생활밀착형 안전문화 확산에 나선다.
4일 북부소방서에 따르면 이날 조치원읍 원리 일원에서 '우리동네 안전가게' 현판식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.
우리동네 안전가게는 의용소방대원이 운영하는 업소에 현판이나 명패를 부착해 대원의 지역 안전지킴이 역할을 알리고 주민들에게 화재예방 등 각종 안전정보를 전달하는 사업이다.
이날 현판식은 조치원읍 남성의용소방대 부대장인 송해면 씨가 운영하는 씨월드수족관에서 열렸다. 행사에는 윤길영 세종북부소방서장과 허왕 의용소방대 연합회장 등이 참석해 현판을 부착하고 참여 대원을 격려했다.
북부소방서는 참여를 희망하는 자영업자 대원을 대상으로 거점 업소 4곳을 선정해 현판을 부착하고, 나머지 참여 업소에는 명패 스티커를 부착할 계획이다.
참여 업소는 화재예방수칙과 119안심콜 등 소방정책을 주민들에게 안내하는 역할을 맡는다. 화재 등 위급상황 발생 시 초기 대응을 돕는 지역 안전거점으로도 활용된다.
소방서는 참여 업소 정보를 소방공무원과 의용소방대원들에게 공유해 지역 업소 이용을 활성화하는 등 지역사회 상생에도 힘쓸 방침이다.
윤길영 서장은 "우리동네 안전가게가 주민들에게 의용소방대의 활동을 알리고 안전정보를 나누는 친근한 공간으로 자리 잡길 바란다"며 "의용소방대원들과 함께 생활 속 안전문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com