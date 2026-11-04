에어부산, 3분기 영업이익 47억원…전년 적자서 흑자전환

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에어부산이 올해 3분기 영업이익 47억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
에어부산은 올해 3분기 매출액 2478억원, 영업이익 47억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 41% 증가했고 영업이익은 지난해 같은 기간 285억원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 당기순이익도 730억원을 기록하며 전년 동기 504억원 순손실에서 흑자전환했다.
에어부산은 여객 수요 증가에 대응해 부정기 노선 운항을 확대하고 기존 노선의 운항을 정상화하면서 공급력을 확대한 것이 매출 증가로 이어졌다고 설명했다. 원·달러 환율 하락에 따른 외화환산손익 등 영업외손익 개선이 순이익 흑자전환을 이끌었다.
에어부산은 4분기에도 동계 성수기 여행 수요에 대응해 노선 경쟁력을 강화할 계획이다. 김해공항을 기점으로 이바라키와 가고시마 등 부정기 노선 운항을 확대하고, 치앙마이와 장자우 등 신규 취항을 통해 수익성 개선에 나설 방침이다.
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