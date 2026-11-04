'니케' PC 런처 악성코드 유포 정황…운영진 "파일 변조 가능성 확인"

AI 핵심 요약beta
- 시프트업은 4일 니케 PC 런처 파일 변조 정황을 확인했다
- 공격자는 악성코드를 배포해 이용자 정보 탈취를 시도했다
- 운영진은 긴급 업데이트를 진행하고 피해 범위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4일 긴급 업데이트…피해 규모 조사 중
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 시프트업이 개발한 게임 '승리의 여신: 니케'의 PC 실행 프로그램(런처)에서 악성코드 유포 정황이 발견됐다. 운영진은 외부 공격자에 의한 파일 변조 가능성을 확인하고 긴급 업데이트를 진행했다.
4일 보안 연구자 '마더스피어(MotherSphere)'가 코드 공유 플랫폼 '깃허브(GitHub)'에 공개한 분석 보고서에 따르면, 지난 9월 27일 니케의 해외 서비스를 맡은 텐센트 계열 레벨 인피니트의 콘텐츠전송네트워크(CDN)에 저장된 자바스크립트 파일 4개가 변조된 것으로 나타났다.
해당 파일들은 이용자가 니케 PC 런처를 실행할 때 자동으로 불러오는 파일이다. 연구자는 공격자가 이들 파일에 외부 서버의 악성 스크립트를 호출하는 코드를 삽입했다고 분석했다.
보고서에 따르면 늦어도 지난 10월 23일부터 일부 런처 실행 과정에서 원격제어 악성 프로그램이 이용자 PC에 내려받아져 실행되는 사례가 나타났다.
이 악성 프로그램은 외부 공격자가 이용자 PC에서 임의의 명령을 실행하거나 파일을 열람하고 화면을 촬영할 수 있도록 설계된 것으로 분석됐다. 웹브라우저에 저장된 계정 정보와 비밀번호, 가상자산 지갑 관련 정보 등이 탈취될 위험도 제기됐다.
다만 실제 감염 규모와 개인정보 유출 여부는 아직 확인되지 않았다.
니케 운영진은 이날 공식 공지를 통해 "PC 런처의 스크립트 파일이 제3자에 의해 변조되었을 가능성이 있는 이상 현상을 확인했다"고 밝혔다.
이어 이날 오전 2시 30분께 클라이언트 수정 및 업데이트를 진행했으며, 현재 영향 범위를 조사하고 있다고 설명했다. 후속 조치 방안은 별도 공지를 통해 안내할 예정이다.
다만 이번 업데이트로 이미 악성 프로그램이 설치된 이용자 PC까지 정상화되는지는 확인되지 않았다. 연구자는 변조된 파일이 런처의 임시 저장 공간에 남아 있을 가능성을 거론하며 "레벨 인피니트에서 수정 사항이 확인될 때까지 니케 PC 런처를 열지 말고, 열기 전에 캐시를 삭제하라"고 당부했다.
공격자가 레벨 인피니트의 파일 배포 서버에 접근한 경로와 최초 침입 시점은 밝혀지지 않은 상태다.
flurry327@newspim.com