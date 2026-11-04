경기도교육청 "연천·양주 '교육혁신선도지역' 최종 선정"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 4일 연천군과 양주시가 교육혁신선도지역에 선정됐다고 밝혔다.
- 두 지역은 2027년부터 지역특화 교육혁신 사업에 착수한다.
- 연천은 진로교육, 양주는 대학·산업 연계 교육을 강화한다.
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연천형 교육생태계 구축·양주시 대학·산업 연계 교육 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 교육부의 '교육혁신선도지역 지정' 결과 도내에서는 연천군과 양주시 2곳이 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 공모에는 전국 130개 지역이 신청해 43개 지역이 최종 선발됐으며 경기도에서는 연천군과 양주시가 이름을 올렸다.
이에 따라 경기 북부 지역의 교육격차 해소와 맞춤형 인재 양성을 위한 동력을 확보하게 됐다. 두 지역은 오는 2027년부터 본격적인 지역특화 교육혁신 사업에 착수할 예정이다.
연천군은 진로·직업교육을 위한 자기주도학습센터 운영, '아이 성장 15년 완성학교' 운영 및 온마을 배움터 조성을 통해 배움과 진로, 정주로 이어지는 연천형 교육생태계를 구축한다.
양주는 소규모학교 공동교육과정 운영, 대학 연계 진로교육과정 강화, 학교 밖 365 성장배움터 운영 등을 추진해 지역 내 교육격차를 완화하고 대학·산업 연계 교육을 대폭 강화한다.
김경관 경기도교육청 정책기획관은 "경기 북부 지역 맞춤형 인재 양성과 교육격차 해소를 위해 도교육청 차원에서 지속적으로 집중 지원할 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com