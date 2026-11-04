연천군서 조류인플루엔자 발생…긴급 방역 조치 '확산 차단'

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 4일 신서면 산란계 농장에서 H5형 AI 발생을 확인했다
- 해당 농장 산란계 9만1000마리는 살처분과 출입 통제에 들어갔다
- 방역대 내 18개 농가 정밀검사와 지역 농장 소독을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군 신서면 도신리의 한 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI)가 발생해 방역 당국이 확산 차단에 나섰다.
연천군은 지난 3일 해당 농장에서 산란계 폐사 관련 의심 신고가 접수된 뒤 4일 오전 8시 H5형 AI 확진 판정이 내려짐에 따라 재난안전대책본부를 가동했다고 밝혔다.
연천군에 따르면 해당 농장에서는 산란계 약 9만1000마리를 사육 중인 것으로 파악됐다.
이에 따라 군은 부군수 주재로 상황판단회의를 열고 관련 부서를 중심으로 비상근무에 들어갔다. 재난상황실에서는 상황 관리와 방역 지원 등 부서별 대응 업무를 수행하고 있다.
발생 농장에 대해서는 살처분 준비와 명령, 출입 통제, 가축 및 차량 이동 제한 조치가 추진된다. 방역대 안에 포함된 18개 농가를 대상으로는 4일부터 5일까지 AI 정밀검사가 진행될 예정이다.
또 지역 내 양계농가 26곳에는 전담 공무원을 배치해 전화 예찰과 방역 상황 점검을 실시한다. 광역방제기와 축협 공동방제단을 동원해 농장 주변 소독을 강화하고 거점소독시설 운영과 사료환적장 설치 등 추가 방역 조치도 실시한다.
군은 살처분 투입 인력을 대상으로 예방접종과 안전교육을 실시하는 한편 농장 출입 시 장화 갈아신기와 축사 내부 매일 소독 등 기본 방역수칙 준수를 농가에 안내할 방침이다.
연천군 관계자는 "AI 확산 방지를 위해 관계 기관 및 관련 부서와 긴밀히 협력하고 있다"며 "재난안전대책본부를 중심으로 모든 가용 자원을 동원해 신속하고 철저하게 대응하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com