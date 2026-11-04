진주시, 남강·촉석루 첫 국가명승 지정…역사문화유산 통합가치 인정

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 4일 남강·촉석루 일원을 국가 명승으로 지정했다
- 진주성과 의암 등 역사문화경관 전체가 국가유산으로 인정받았다
- 시는 보존 관리와 역사·문화 콘텐츠 확충을 추진한다
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체계적 보존 및 활용 방안 수립
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 논개의 충절과 임진왜란의 역사가 깃든 경남 진주 남강·촉석루 일원이 국가 명승으로 새롭게 이름을 올렸다.
진주시는 국가유산청 지질·명승·조경분과 국가유산위원회 최종 심의에서 '진주 남강·촉석루 일원'이 국가지정 자연유산 명승으로 지정됐다고 4일 밝혔다.
시는 보물 27점을 포함해 국가 지정 문화유산 43점을 보유하고 있지만, 자연유산 명승을 보유한 것은 이번이 처음이다. 명승은 역사적·경관적·학술적 가치가 높아 국가 차원의 보존이 필요한 자연유산을 지정하는 제도다.
지정 대상은 진주시 본성동 진주성 일대다. 진주성과 촉석루, 의암, 의기사, 의암사적비를 비롯해 남강과 자연 절벽이 어우러진 경관 전체가 포함된다.
국가유산위원회는 남강과 절벽을 활용한 독특한 입지와 진주성·촉석루·의암으로 이어지는 역사문화경관의 완결성을 높게 평가했다. 임진왜란 당시 진주성 전투와 논개의 순국 정신이 깃든 상징성, 오랜 기간 유지된 경관의 연속성도 지정 사유에 포함됐다.
문학과 회화 등 예술 작품에 지속적으로 등장한 점과 영남 지역을 대표하는 상징적 경관이라는 점도 국가유산으로서의 가치를 뒷받침했다.
촉석루는 1241년 고려 고종 때 진주목사 김지대가 창건한 것으로 전해진다. 진주성 남쪽 장대로 전시에는 지휘소로, 평상시에는 연회와 풍류의 공간으로 활용됐다. 절벽 위에 세워져 남강과 주변 경관을 조망할 수 있는 누각으로, 밀양 영남루와 평양 부벽루와 함께 조선시대 대표 누각으로 꼽힌다.
1948년 국보로 지정됐던 촉석루는 한국전쟁 당시 불타면서 지정이 해제됐다. 이후 진주고적보존회를 중심으로 국비와 지방비, 시민 성금을 모아 복원을 추진했고 1960년 현재의 모습으로 다시 세워졌다. 1983년 경상남도 문화재자료로 지정된 뒤 2020년 경남도 유형문화유산으로 승격됐다.
이번 명승 지정은 촉석루 등 개별 유산뿐 아니라 진주성 성곽과 남강, 자연 절벽, 의암, 논개 관련 유산이 결합한 역사문화경관 전체가 국가적 가치를 인정받았다는 데 의미가 있다.
고려 말 이후의 성곽 형성과 조선시대 군사·행정 중심지로서의 역사, 임진왜란 당시 진주성 전투와 김시민 장군의 대첩, 논개의 순국 정신, 촉석루를 중심으로 이어진 누정 문화와 제영 전통도 주요 가치로 평가됐다.
시는 촉석루의 보물 승격도 추진하고 있다. 지난해 7만1500여 명의 시민 서명을 받은 데 이어 국가유산청에 지정 요청서를 제출했다. 시는 앞으로 보존 관리 계획을 수립하고 남강과 진주성을 연계한 역사·문화 콘텐츠를 확충할 계획이다.
조규일 시장은 "남강의 자연경관과 진주성의 역사, 시민의 호국과 충절 정신이 함께 살아 있는 유산"이라며 "체계적인 보존 관리와 활용 방안을 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com