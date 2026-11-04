[프로농구] 부산 KCC, 잼퍼블릭과 2026-2027시즌 후원 협약...6시즌째 동행

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC는 4일 잼퍼블릭과 2026-2027시즌 후원 협약을 맺었다
- KCC와 잼퍼블릭은 6시즌 연속 파트너십을 이어가게 됐다
- 양측은 홈구장 광고와 수훈선수 시상 등 공동 마케팅을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로농구 부산 KCC가 스포츠 승부예측 게임 '승부사온라인' 운영사 잼퍼블릭과 후원 관계를 이어간다.
부산 KCC 이지스는 잼퍼블릭과 2026-2027시즌 공식 후원 협약을 맺었다고 밝혔다. 2021-2022시즌 시작된 두 회사의 파트너십은 이번 시즌까지 6시즌 연속 이어지게 됐다.
양측은 그동안 승리 경기 수훈선수 시상과 올바른 응원 문화 확산을 위한 캠페인 등을 함께 진행해 왔다. 이번 시즌에도 홈구장 광고와 수훈선수 MVP 시상 등 공동 마케팅을 통해 팬들과 접점을 넓힐 예정이다.
황문석 잼퍼블릭 대표이사는 KCC와 협력을 지속하게 된 데 의미를 부여하며, 선수들의 경기력에 승부예측 콘텐츠의 재미를 더해 팬들의 관람 경험을 풍성하게 만들겠다는 뜻을 전했다.
또한 경기 결과를 예측하는 서비스를 넘어 팬들과 소통하는 스포츠 콘텐츠 기업으로 성장하겠다는 방향도 제시했다. 황 대표는 국내 스포츠 산업 발전과 건강한 응원 문화 정착에 기여하고, 다양한 협업을 통해 KCC의 시즌 여정을 뒷받침하겠다고 밝혔다.
iaspire@newspim.com