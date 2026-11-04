밸로프, '군주온라인' 23주년 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 4일 군주온라인 서비스 23주년 이벤트를 진행했다
- 구리댁 테마 사냥터와 전용 버프·쿠폰 등 보상을 제공한다
- 매일 특별 몬스터를 선보이고 신규·복귀 이용자 장비를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매일 오후 8시 이벤트 몬스터 등장
신규·복귀 이용자 장비 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 PC 온라인 MMORPG '군주온라인'의 서비스 23주년을 맞아 대규모 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 이벤트에서는 군주온라인의 대표 마스코트 캐릭터인 '구리댁'을 테마로 한 23주년 전용 레벨링 사냥터를 선보인다. 이용자는 특별 사냥터에서 몬스터를 처치하며 캐릭터를 성장시키고, 사냥으로 획득한 이벤트 재화를 다양한 성장 지원 아이템으로 교환할 수 있다.
이벤트 기간에만 제공되는 전용 버프 아이템과 '주년 대박 이벤트', '23주년 전용 쿠폰' 등 보상 프로그램도 운영한다.
특히 매일 오후 8시에는 특별 이벤트 몬스터가 등장한다. 여러 이용자가 함께 몬스터를 공격하고 보상을 획득하는 방식으로 진행된다. 신규 및 복귀 이용자를 대상으로 한 장비 지원 이벤트도 마련했다.
군주온라인은 지난 7월 대규모 업데이트를 통해 최고 레벨을 기존 360에서 400으로 확장했다. 신규 3차 전직 캐릭터 '윤이'와 '슬이'를 비롯해 새로운 장비와 사냥터, 성장 시스템 등도 추가했다.
군주온라인 운영팀은 "서비스 23주년을 맞아 오랜 시간 게임을 사랑해 준 이용자들에게 감사의 뜻을 전하며, 앞으로도 새로운 성장 콘텐츠와 다채로운 즐길 거리를 지속적으로 선보여 이용자들과 함께 더욱 오랫동안 추억을 쌓아갈 수 있는 게임을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com