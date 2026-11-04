티움바이오, 토스포서팁 美 FDA 패스트트랙 지정

AI 핵심 요약beta
- 티움바이오는 4일 토스포서팁이 FDA 패스트트랙 지정을 받았다고 밝혔다.
- 토스포서팁은 재발성·전이성 두경부암 치료용 키트루다 병용 후보물질이다.
- 임상 2a상에서 객관적반응률 75%와 무진행생존기간 10.9개월을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 티움바이오의 경구용 면역항암제 후보물질 '토스포서팁'이 미국 식품의약국(FDA) 패스트트랙 지정을 받았다.
4일 회사는 토스포서팁이 재발성·전이성 두경부암 1차 치료를 위한 키트루다(성분명 펨브롤리주맙) 병용요법으로 패스트트랙 지정을 획득했다고 밝혔다.
패스트트랙은 신약 개발과 심사를 신속하게 진행하는 제도다. 지정 의약품은 개발 과정에서 FDA와 임상 설계 및 허가 전략을 협의할 수 있으며, 순차심사 대상이 될 수 있다. 관련 요건을 충족하면 가속승인과 우선심사 대상으로도 신청이 가능하다.
회사에 따르면 토스포서팁은 종양미세환경에서 면역 억제와 종양 성장에 관여하는 형질전환성장인자 베타(TGF-β)와 혈관내피성장인자 수용체 2(VEGFR2)를 동시에 차단하는 경구용 저분자 이중저해제다. 종양 내부로 면역세포와 항암제의 침투를 촉진해 키트루다 같은 면역항암제의 치료 효과를 높이도록 설계됐다.
올해 미국임상종양학회(ASCO)에서 공개한 임상 2a상 자료에 따르면 재발성·전이성 두경부암 1차 치료 환자 12명 중 완전관해(CR) 1명과 부분관해(PR) 8명이 확인돼 객관적반응률(ORR) 75%를 기록했다. 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 10.9개월이었다.
김훈택 티움바이오 대표는 "토스포서팁의 차별화된 임상 경쟁력을 토대로 FDA 패스트트랙 지정이라는 중요한 규제 이정표를 확보했다"며 "FDA 및 각국 규제당국과의 협의를 통해 후기 임상개발 및 허가 전략을 효율적으로 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com