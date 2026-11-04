파라택시스이더리움, DB 보안 AI '페트라 AI' 공개

AI 핵심 요약beta
- 파라택시스이더리움은 4일 DB 접근제어 솔루션 페트라 AI를 공개했다
- 페트라 AI는 자연어로 접속 기록과 이상징후를 분석하고 정책을 추천한다
- 내부 LLM과 이중 통제로 폐쇄망 보안과 관리자 승인을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고객사 맞춤 보안 정책 추천
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터 보안 기업 파라택시스이더리움이 데이터베이스(DB) 접근제어 솔루션에 인공지능(AI) 기능을 결합한 '페트라 AI(Petra AI)'를 공개했다. DB 접속 기록 분석부터 이상징후 점검, 보안 정책 추천까지 AI를 활용해 보안 담당자의 업무를 지원하는 제품이다.
4일 파라택시스이더리움은 차세대 DB 접근제어 솔루션 '페트라5(Petra5)'와 연동되는 추가형 제품인 페트라 AI를 선보였다고 밝혔다.
페트라 AI는 보안 담당자가 자연어로 질문하면 DB 접속 기록을 조회하고 분석 결과를 제공하는 방식으로 작동한다. 예를 들어 '지난주 야간에 DB에 접속한 사용자를 보여줘'라고 입력하면 해당 시간대의 접속 내역을 확인할 수 있다. 이상징후 분석과 고객사 환경에 맞는 보안 정책 추천 기능도 제공한다.
외부 클라우드 대신 기업 내부에 구축한 대규모언어모델(LLM)을 활용하도록 설계된 점도 특징이다. 인터넷 연결이 차단된 폐쇄망에서도 운영할 수 있으며, DB 접속 기록과 내부 보안 정보를 외부로 전송하지 않고 분석할 수 있다.
AI가 잘못된 정보를 생성하는 환각 현상과 보안 정책의 임의 적용을 방지하기 위한 통제 기능도 적용했다. 날짜와 건수 계산, 위험 판정 등은 사전에 정해진 규칙에 따라 프로그램이 처리하고 AI는 해당 결과를 설명하는 역할을 맡는다.
보안 정책의 추천과 생성 과정에는 '이중보안 통제 구조(이중 HITL·Human-in-the-Loop)'를 적용했다. AI가 추천하거나 생성한 정책은 실제 적용에 앞서 관리자의 최종 승인을 받아야 한다. 정책 승인과 거절, 작업 이력도 기록해 사후 점검과 감사에 활용할 수 있도록 했다. 보고서와 차트 생성에 사용되는 프로그램은 외부 네트워크와 분리된 환경에서 실행된다.
대화형 AI 엔지니어 기능을 통해 접속 기록 조회부터 결과 요약, 보고서 및 차트 작성까지 하나의 대화에서 처리할 수 있다. 제품 기능이나 설정 방법에 대한 질문에는 매뉴얼 원문을 근거로 답변하며, 기존 페트라5 관리자 계정으로 이용할 수 있어 별도 계정 발급은 필요하지 않다.
이명훈 파라택시스이더리움 대표이사는 "보안 담당자가 접속 기록을 확인하고 기술 지원을 기다리는 시간을 줄여 중요한 위험 판단에 집중하도록 돕는 것이 페트라 AI의 목표"라며 "20년 넘게 쌓아온 DB 보안 노하우에 AI를 접목해 고객이 직접 운영하고 판단할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com