교보SBI저축은행, 사명 변경 기념 이벤트…정기예금 금리우대 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- 교보SBI저축은행은 4일 사명 변경 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 교보SBI저축은행은 2~3일 전국 13개 지점에서 홍보 행사를 진행했다.
- 교보SBI저축은행은 30일까지 새 사명 퀴즈와 경품 행사를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보SBI저축은행은 사명 변경을 기념해 고객들에게 새 이름을 알리는 온·오프라인 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
교보SBI저축은행은 지난 2~3일 본사와 전국 주요 지점 인근에서 고객들을 직접 만나는 행사를 진행했다. 서울·경기·인천·대전·대구·광주 등 전국 13개 지점 인근에서 출근 시간대 고객들에게 마스크팩 등 홍보 물품을 배포하며 새로운 사명을 알렸다.
본사가 위치한 서울 을지로에서는 직장인을 위한 행사도 마련했다. 같은 기간 점심시간에 을지로입구역 인근 장통교에서 커피부스를 운영하고 무료 커피를 제공했다.
온라인에서는 오는 30일까지 뱅킹 애플리케이션 '사이다뱅크'를 통해 새 사명을 맞히는 퀴즈 이벤트를 진행한다.
정답을 맞힌 고객 전원에게 정기예금 금리우대 쿠폰을 제공한다. 이 가운데 추첨을 통해 약 1만명에게 백화점상품권, 네이버페이, 교보문고 쿠폰 등 경품을 지급할 예정이다.
교보SBI저축은행 관계자는 "새로운 사명으로 출발하는 첫 순간을 고객들과 함께 나누고 새 이름을 보다 친숙하게 알리고자 다양한 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객 접점을 확대하고 새로운 이름에 걸맞은 금융 서비스와 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com