'신작 공백' 카카오게임즈, 3Q 영업손실 263억...적자폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 4일 3분기 매출 691억원과 영업손실 263억원을 기록했다
- 신작 공백과 기존작 매출 하락으로 8분기 연속 적자를 이어갔다
- 도깨비의세계 흥행을 바탕으로 신작 출시와 글로벌 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오게임즈가 3분기 신작 공백의 영향으로 8분기 연속 적자를 이어갔다.
카카오게임즈는 4일 2026년 3분기 연결 기준 매출액 약 691억원, 영업손실 약 263억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 46% 감소했으며 영업손실이 이어졌다.
사업 부문별로는 PC온라인 게임 매출이 전년 동기 대비 약 57%, 전분기 대비 약 17% 감소한 약 185억원을 기록했다. 모바일 게임 매출은 전년 동기 대비 약 40%, 전분기 대비 약 4% 감소한 약 506억원으로 집계됐다.
3분기 실적에는 신작 공백과 기존작의 매출 하향 안정화 요인이 지속 영향을 미쳤다.
신작 '도깨비의세계'가 4분기에 출시된 만큼 턴어라운드를 위한 분위기 쇄신을 이어간다는 계획이다.
지난 10월 출시한 '도깨비의세계'는 출시 닷새만에 구글 플레이 매출 순위 1위에 오른 뒤 최상위권을 지키고 있다.
특히 ▲유저 친화적 과금 구조 ▲한국 전통 감성의 2.5D 도트 그래픽 ▲인기 웹툰 '멸귀수도전' 지식재산권(IP) 기반 탄탄한 스토리 ▲발빠른 이용자 소통 등의 평가를 받았다.
카카오게임즈는 '도깨비의세계' 글로벌 서비스 준비에도 착수하며 K-콘텐츠의 세계화를 도모할 계획이다.
신작 출시도 이어간다. 오는 12월 12일 액션슬래시 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일 2'를 정식 출시하고 내년 1월 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘Q: 발키리스콜(오딘Q)' 출시 준비에 박차를 가한다.
오딘Q는 기존 '오딘'의 성공 경험과 라이온하트 스튜디오의 개발 역량을 바탕으로 쿼터뷰 기반의 차별화된 전투와 대규모 경쟁 콘텐츠를 선보일 예정이다. 국내를 비롯해 대만과 일본 동시 출시를 준비하고 있다.
이 외에도 ▲오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍엄' ▲PC MMORPG 대작 '아키에이지 S: 자유의 해협' ▲도트 그래픽의 수집형 액션 RPG '가디언 메이든' 등 다양한 장르의 라인업들을 공개하며 글로벌 이용자들을 위한 IP 확장을 지속할 계획이다.
카카오게임즈는 새로운 경영체제 하에 사업 구조 효율화를 비롯해 중장기적 성장을 도모하는 M&A 및 전략적 투자, 신규 타이틀 계약 등을 적극 실행하고 있다고 밝혔다.
지난 3개월간 실시한 ▲글로벌 캐주얼 게임사 '미투온' 인수 ▲AI 백엔드 기술 기업 '백엔드엑스' 등 전략적 투자 등 미래 성장 기반을 넓혀갔다는 설명이다.
이시우 카카오게임즈 대표는 "각 IP별 확실한 차별화 포인트로 여러 이용자층을 공략하며 탄탄한 포트폴리오에 기반한 본연의 경쟁력을 다시금 입증하고 있다"며 "신작 출시와 주주 환원, 새로운 성장 기회 확보를 위한 투자를 추진하며 이러한 노력이 실질적 반등 기회로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com