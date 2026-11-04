케이카, 한국서비스품질지수 중고차판매서비스 부문 1위 선정

AI 핵심 요약beta
- 케이카는 4일 KS-SQI 중고차판매서비스 1위에 선정됐다
- 케이카는 8개 평가 항목에서 모두 업종 평균을 웃돌았다
- 직영 시스템과 환불제 등으로 구매 후 서비스도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티플랫폼이 운영하는 직영 중고차 플랫폼 케이카(K Car)가 한국서비스품질지수(KS-SQI) 중고차판매서비스 부문에서 1위에 선정됐다.
케이카는 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수' 평가에서 중고차판매서비스 부문 1위를 차지했다고 4일 밝혔다.
한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 평가 모델이다. 실제 서비스를 이용한 고객을 대상으로 정확성, 전문성, 진정성, 친절성, 적극성, 이용편리성, 외형성, 사회적 가치 등 8개 항목을 평가한다.
케이카는 이번 조사에서 8개 평가 차원 모두 업종 평균을 웃돌았다. 서비스 결과와 상호작용, 환경, 사회적 품질 등 4개 영역에서도 평균 이상의 평가를 받았다.
케이카는 차량을 직접 매입하고 진단·관리해 판매하는 직영 시스템을 운영하고 있다. 비대면 구매 서비스인 '내차사기 홈서비스'와 '3일 책임 환불제', 보증 서비스 '케이카 워런티(KW)' 등을 통해 구매 이후까지 서비스를 제공한다.
지난 5월에는 개인 간 중고차 거래 서비스 '안심직거래'를 출시했다. 실차주 인증과 보험·정비이력 등을 확인할 수 있는 안심리포트, 차량 진단 및 수리·보상을 지원하는 품질인증제를 도입했다.
정인국 KG모빌리티플랫폼 대표는 "중고차 거래의 불안을 안심으로, 불편을 편리함으로 바꾸는 서비스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com